Consejos para salir más guapo en el perfil de Instagram por el Dr. Diego Tomás Ivancich

martes, 23 de abril de 2019, 12:14 h (CET) Según la Sociedad Española de Medicina Estética un alto porcentaje de la población se ha sometido a algún tipo de retoque estético, debido, en parte, a la presión que ejercen las RRSS sobre su físico. Salir guapo en Instagram se ha convertido para muchos en una necesidad y tomar numerosas fotografías antes de elegir, es la rutina de muchos. El Dr Diego Tomás Ivancich, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, aporta los mejores tips para salir bien en las fotos y selfies de Instagram Conocerse muy bien

Conocerse es algo esencial en muchos ámbitos de la vida, y saber bien cuál es el perfil bueno de cada uno, cuál el malo, qué gestos favorecen, etc, es vital a la hora de conseguir unas buenas fotografías para Instagram.

Conocer muy bien el móvil

Es importante tomar un tiempo para familiarizarse con el movil, saber que opciones de fotografía tiene, si tiene ráfaga, modo retrato, etc.

Descargarse las mejores Apps

VSCO, Afterlight, RNI Films, Tezza, etc. son sólo algunas de las mejores opciones para hacer de las simples fotos, algo extraordinario.

Limpiar correctamente el objetivo

Que el objetivo de la cámara esté lo más limpio posible es fundamental a la hora de conseguir fotos bonitas.

Practicar mucho

Es muy difícil que a la primera se salga bien, así que lo mejor es que, si se tiene tiempo, se practique todo lo que se pueda y se hagan muchas fotografías. Cuantas más se hagan, más posibilidades habrá de salir bien.

Hacer una buena utilización de la luz

Siempre que se pueda, evitar el flash, la luz natural siempre es la mejor opción.

Utilizar las filtros con moderación

El fin de toda fotografía es que parezca lo más natural posible, por eso no es recomendable emplear, a la hora de editar, una gran cantidad de filtros.

Si se quiere parecer más alto, basta con hacerse una fotografía dando una buena zancada.

Para lograr más volumen en el cabello, lo mejor es realizar la fotografía desde abajo (en ángulo contrapicado).

Vientre plano

Para lograr este efecto tan deseado por todas en estas fechas, lo ideal es utilizar bañadores en lugar de bikinis, y si son de un color oscuro, mejor.

Utilizar la ráfaga, al sacar tantas fotos, existen muchas más posibilidades de salir bien.

Y si lo que se quiere lograr es el selfie perfecto, aquí van cuatro trucos infalibles:

La cámara ha de estar siempre algo más alta que la cara.

Hay que buscar la luz que más favorezca a cada uno.

Mantener el móvil fijo.

Colocar la mano en los labios o en el mentón permite que, en un primer golpe de vista, la atención se vaya hacía esta zona, y no hacia las imperfecciones que la instantánea pueda tener.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

+info: www.doctoralia.es/medico/tomas+ivancich+diego-10365798

http://clinicacirugiaesteticamadrid.com/

Calle San Germán, 8 -1º B - 28020 MADRID Teléfono: 915 56 78 15

