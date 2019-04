Línea Directa lanza la II edición de "Big Ideas", su Hackathon para los jóvenes talentos Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 18:22 h (CET) Dentro de su compromiso con el talento joven, Línea Directa convoca la II edición de "Big Ideas". La iniciativa llega en formato de Hackathon, una competición dirigida a universitarios para dar respuesta a un reto relacionado con la digitalización del sector asegurador. Cada uno de los miembros del equipo vencedor recibirá 1.500€ para cursar el Máster de su elección. Además, Línea Directa ofrece a los ganadores prácticas remuneradas de entre 6 y 12 meses y la posibilidad de incorporarse a la compañía Los candidatos deben inscribirse, antes del 19 de mayo, en la web: www.bigideaslineadirecta.com . Los 30 finalistas seleccionados participarán en una jornada de trabajo en la que tendrán que defender su idea ante el jurado, formado por parte de miembros del equipo directivo de Línea Directa.

El reto “Big Ideas”, que se encuentra dentro del plan de atracción de talento de la compañía, quiere fomentar entre los jóvenes el uso de metodologías de design thinking y de prototipado rápido o la adquisición de habilidades como el trabajo colaborativo, entre muchas otras. Entornos colaborativos, open source, agile... Big Data, Inteligencia Artificial o el Internet de las Cosas (IoT)… No cabe duda de que la digitalización y las nuevas metodologías de trabajo marcan la actualidad del mercado laboral.

Con el objetivo de fomentar entre los jóvenes la adquisición de conocimientos valiosos para el nuevo entorno profesional, Línea Directa Aseguradora, en colaboración con Trivu, convoca la II edición del reto “Big Ideas”, la apuesta de la compañía por el talento joven y la tecnología. Como novedad este año, la iniciativa llega en formato de Hackathon, una competición, dirigida a estudiantes universitarios de últimos cursos y recién graduados, en la que tendrán que dar respuesta a un desafío relacionado con la digitalización del sector asegurador.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse, a través de la página web www.bigideaslineadirecta.com, hasta el próximo 19 de mayo. En una primera fase, se elegirá a 50 pre-finalistas que deberán contestar a modo Tweet Pitch (280 caracteres) a una serie de preguntas sobre uno de los siguientes retos:

Do you Tech-it?: explorar cuáles son las técnicas más disruptivas e innovadoras para impactar en el futuro de la sociedad. Money on my mind: idear nuevas formas de pago y contratación basadas en las demandas de los millennials. Got you covered: proponer nuevos productos y servicios, la colaboración con startups, la gamificación; en definitiva, explorar y descubrir nuevas formas de crear conexiones que cambien el mundo. Los 30 finalistas seleccionados participarán en un Hackathon que se celebrará durante el mes de junio en Madrid y en el que defenderán por equipos de 3 personas su idea ante el jurado, formado por parte del equipo directivo de Línea Directa. Entre los criterios para elegir a los ganadores se tendrá en cuenta el impacto de la idea en la mejora de la experiencia del cliente, la originalidad y la creatividad, el grado de innovación o la calidad de la presentación y su defensa.

Cada uno de los miembros del primer equipo vencedor del Hackathon recibirá una ayuda económica de hasta 1.500€ para cursar el Máster de su elección. El segundo premio consistirá en hasta 500€ para formación y, por último, se entregará como tercer premio un Amazon Echo para cada componente. Adicionalmente, Línea Directa podrá ofrecer prácticas remuneradas de entre 6 y 12 meses y la posibilidad de incorporarse a la compañía.

Según Francisco Valencia, Director de Gobierno Corporativo de Línea Directa, “con esta iniciativa queremos ayudar a los universitarios a adquirir habilidades muy valiosas para su desarrollo profesional y que, además, forman parte del ADN de nuestra compañía: el trabajo colaborativo, el uso de nuevas tecnologías o de metodologías de design thinking, entre muchas otras. Además, queremos acercar la realidad de Línea Directa al talento más joven, reforzando nuestra imagen, especialmente entre los perfiles tecnológicos y analíticos.”

Más información sobre el Hackathon “Big Ideas”: www.bigideaslineadirecta.com

Más información sobre el #ADNLíneaDirecta: https://bit.ly/2VtrTBW

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.