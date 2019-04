Una escapada en el trabajo con Escapevent Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 14:05 h (CET) Cuando se habla de rendimiento en el trabajo y productividad automáticamente todo el mundo piensa en los trabajadores de Google ya que esta empresa tiene implantada un sistema de esparcimiento para que sus trabajadores sean más eficaces. Tienen un sector de descanso con puffs para descansar en plena jornada, salas de juegos (Ping pong, billar…) expendedora de dulces… Cuando se habla de rendimiento en el trabajo y productividad automáticamente todo el mundo piensa en los trabajadores de Google ya que esta empresa tiene implantada un sistema de esparcimiento para que sus trabajadores sean más eficaces. Tienen un sector de descanso con puffs para descansar en plena jornada, salas de juegos (Ping pong, billar…) expendedora de dulces… Todo esto que pensamos que solo lo tienen en mega compañías del exterior cada día es una realidad para pequeñas empresas locales y la causa para ello es muy simple: una persona que es feliz trabaja más y mejor.

Esta metodología de trabajo mejora la creatividad y producción además de potenciar una mejora en la comunicación entre compañeros de trabajo dentro de sus departamentos o áreas.

El considerar que no se concibe el modelo en el que las personas son consideradas como robots y que pasamos gran parte de nuestra vida en el puesto de trabajo, hace que se consideren que esas horas no tienen que estar fuera de ésta.

Lamentablemente, no todas las empresas disponen de espacios físicos donde poder instalar de estos espacios de “ocio” dentro de sus instalaciones, es por ello que cada día recurren cada vez más a empresas que se dedican a crear novedosas y divertidas actividades de ocio adaptadas a las necesidades de las empresas.

Una de estas actividades de ocio son las llamadas Escape Room, en las cuales hay una aventura física y mental que consiste (según sea pensada) en reunir en un espacio a un grupo de jugadores, para solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir deshilachando una historia y antes de que acabe el tiempo establecido al principio de la actividad, conseguir escapar de ese espacio. Este espacio normalmente son una sala o habitación o puede estar adaptado según las necesidades de la empresa que lo solicite y sobre todo por el número de participantes que asistan al evento, a cualquier entorno.

Es por ello que cada vez son más las empresas privadas y públicas que se ponen en manos de empresas como Escapevent que se dedican a crear estos eventos.

