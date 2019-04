Consejos para afrontar con garantías una oposición por ESTUDIOS MADRID

El mejor consejo que se puede dar a cualquier persona que quiera preparar una oposición con garantías es que tenga paciencia. Es obvio que solo con la paciencia no se consigue aprobar un proceso selectivo. Es importante el esfuerzo personal, la dedicación exclusiva, la perseverancia, el trabajo diario y, en cierta medida, una ayuda externa que puede proporcionar un Centro de Oposiciones, donde perfeccionar y pulir los conocimientos a la hora de enfrentarse con un proceso selectivo ¿Qué función se realiza desde una Academia de Oposiciones como Centro de Estudios Madrid?

A continuación se expone lo más importante, se muestra el camino más corto, diseñando un plan estratégico para asimilar los conceptos más rápidamente, así como entrar en contacto con otros opositores. En consecuencia, permitirá comprobar de manera fehaciente, dónde se sitúa, en gran medida, el nivel exigido para los aspirantes del mencionado proceso selectivo.

En referencia a las oposiciones que se preparan en la Academia de oposiciones Centro de Estudios Madrid, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los funcionarios de Justicia, hay algunas cuestiones interesantes que destacar. Es básico ser constante y asistir a las clases con regularidad. El estudio diario y la asistencia continuada es algo verdaderamente imprescindible para el alumno que quiera obtener plaza de funcionario.

El resto lo pone la escuela: buenos temarios, test variados, clases didácticas, que mezclado con el trabajo diario y esmerado del alumno y su adecuada formación hace que el esfuerzo que conlleva la preparación de una oposición sea infinitamente más llevadero y asequible.

Cuando se habla de paciencia, no es cuestión baladí. En algunas ocasiones, y más en procesos selectivos con pruebas eliminatorias de diversa tipología, como es el caso de los Cuerpos Policiales, el no conseguir el objetivo a la primera no significa que el aspirante no tenga capacidad para superar ese escollo. Ahí también está la labor de una Academia de oposiciones como Centro de Estudios Madrid. Se debe identificar con precisión los elementos concurrentes que han abocado a ese resultado negativo y subsanarlos para la próxima ocasión.

Cuando alguien decide prepararse para aprobar una oposición a funcionario como las que aquí se preparan, sus responsables directos y profesores intuyen rápidamente si esa persona va a conseguir el objetivo. Se analiza al aspirante en todas sus facetas, se intenta motivarle al trabajo diario, de tal forma que, la mayor parte de las veces, se acaba consiguiendo que el aspirante se implique y se produzca la simbiosis perfecta entre Centro-alumno.

Recetas mágicas, no existen. Caminos cortos y sencillos, tampoco. Trabajo, esfuerzo, ganas de aprender, de escuchar, ser humilde, mostrar capacidad de sacrificio, de entrega, de lucha, toda esta amalgama de factores, unidos con la experiencia y dedicación exclusiva, hacen de Centro de Estudios Madrid un lugar apropiado para depositar toda la confianza.

La metodología de trabajo ha conseguido, en todos estos años, la ímproba tarea de conseguir que, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal) y el Ministerio de Justicia, miles de funcionarios ocupen su puesto para beneficio de la sociedad, gracias a su esfuerzo y entrega, aderezado con el buen oficio y experiencia de más de veinte años preparando oposiciones por parte de todos los profesores.