Together Price: cómo reducir hasta 5 veces el coste de las suscripciones digitales

lunes, 22 de abril de 2019, 12:58 h (CET) Esta plataforma permite compartir las cuentas digitales con total seguridad ya que cuenta con certificación SSL, un periodo de validación de 25 días, indicador de fiabilidad de usuarios y un sistema de pago seguro Lemon Way Actualmente, la proliferación de plataformas y servicios digitales ofrece a los usuarios múltiples posibilidades que, debido a su coste, le obligan a elegir entre una u otra opción. Compartir las suscripciones digitales es sin duda la opción más rentable pero, en ocasiones, cómo gestionar los pagos puede suponer un problema. Con Together Price, ver las series favoritas, contar con el mejor deporte a la carta, compartir videojuegos o software, es posible de una forma práctica y segura.

Esta startup permite dividir el coste de las suscripciones de productos y servicios digitales Premium como Netflix, Dazn, Dropbox, Spotify, Nintendo Switch One o Kaspersky, usando un monedero digital (Wallet), basado en herramientas que permiten que las transacciones sean totalmente seguras: certificación SSL, validación de 25 días de verificación y tutela del crédito, indicador de fiabilidad de usuarios y un sistema de pago seguro Lemon Way de BNL- BNP Paribas con protección anti fraude y señalación de conductas ilícitas de clientes en tiempo real.

¿Compartir productos y servicios es legal?

Se trata de un sistema completamente legal, de hecho, los planes multi-usuario existen para ello. Estos planes, en el caso de los servicios Premium, tienen un precio mayor con respecto a los planes Basic, pero ofrecen la posibilidad a los usuarios de compartir el uso de productos y servicios grupales, con un coste más reducido, bajo la obligación de respetar los términos y condiciones de uso propios de las plataformas digitales. Con Together Price los usuarios cuentan con una infraestructura informática que facilita la comunicación y la división de gastos entre miembros de planes multi-usuario.

Los grupos compartidos están compuestos por dos o más personas que forman parte de una suscripción multi-usuario, con la finalidad de compartir el uso de un servicio. El propietario de la cuenta es el administrador del grupo y es el que pone a disposición de los usuarios los puestos libres que no usa, añadiendo a las personas que soliciten el acceso a su grupo como participantes. Tanto los administradores como los usuarios obtienen una valoración de fiabilidad a través de la verificación de datos personales, opiniones y conductas.

Together Price llegó a España el pasado mes de febrero y cuenta ya con 2.500 usuarios en nuestro país, más de 250.000 a nivel global. La plataforma permite compartir los costes de servicios como:

Streaming: Netflix, Dazn, HBO, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited…

Netflix, Dazn, HBO, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited… Gaming: Nintendo Switch Online, Xbox Live…

Nintendo Switch Online, Xbox Live… Software: CrashPlan, DropBox, BitDefender, Kaspersky… Para conocer todos los servicios que ofrece Together Price hay que registrase en su web, https://togetherprice.es. Actualmente está desarrollando una aplicación para iOS y Android que estará disponible en junio de 2019.

