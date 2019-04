Sprout Spoon, la cuchara danesa que puede salvar al planeta de toneladas de plástico Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 11:26 h (CET) La compañía danesa Sprout lanza un nuevo producto ecológico contra el plástico tras el éxito de los lápices plantables. Se trata de una cuchara patentada eco friendly, libre de plásticos y biodegradable con té incluido De esta manera, Sprout expande su cartera de productos introduciendo un nuevo invento patentado y ecológico. La Sprout Spoon, libre de plástico, está hecha para consumidores y empresas preocupados por el medio ambiente, y está completamente en línea con la misión de Sprout de hacer del mundo un lugar mejor a través de productos ecológicos.

Sprout elige España para este lanzamiento dado el gran aumento de la conciencia entre los consumidores españoles en la lucha contra el plástico. De hecho España se encuentra entre los 5 países que más productos Sprout consumen del mundo.

Cuchara y bolsita de té 2 en 1

El nuevo producto Sprout Spoon consiste en una cuchara 100% biodegradable, plegable y con bolsa de té integrada. A diferencia del lápiz, no puede convertirse en una planta, pero aún así hace que el mundo brote en un sentido más amplio de la palabra. No contiene plástico, pinzas metálicas, lejía ni pesticidas como la mayoría de las bolsas de té y los palitos para batir.

Se puede tirar directamente a la basura biodegradable ya que se descompone y está libre de toxinas. Y en cuanto al mercado, la cuchara no solo será relevante para hoteles, aerolíneas, estaciones de servicio y restaurantes; También será un regalo ideal para la empresa, ya que la cuchara se puede imprimir con el logotipo y el mensaje.

Sprout Spoon patentada

Sprout Spoon es un producto patentado y ecológico 2 en 1, fácil de personalizar y usar como regalo promocional. Consiste en una cuchara plegable, 100% biodegradable con té de calidad integrada. Se puede utilizar como palillo para remover y además cuenta con una bolsita de té sin ningún uso de plástico, abrazaderas metálicas u otros materiales dañinos.

La Sprout Spoon se presenta con 3 variantes diferentes de té y también se puede hacer con cacao, sopa o café. El material básico de Sprout Spoon es 100% sin recubrimiento de plástico (a diferencia del resto de bolsas de té existentes en el mercado), fibra virgen producida por el medio ambiente que proporciona estabilidad a Sprout Spoon en agua caliente. Los colores se agregan con biomasa, por lo que tienen ingredientes naturales. Está certificado y probado.

El material especial que se usa para hacer la cuchara Sprout también se puede usar para muchas otras aplicaciones, incluido el envasado de alimentos.

A la vanguardia de la lucha contra el plástico

El fundador y presidente de Sprout, Michael Stausholm, está muy entusiasmado con la nueva cuchara que espera que sea tan exigente como el lápiz Sprout.

“El Sprout Spoon representa una solución a uno de los grandes desafíos plásticos que enfrenta el mundo hoy en día. Especialmente en el sector de las bebidas y la alimentación necesita repensar su problema respecto a los desperdicios.

Todos los días, solo en los EE. UU. se usan y tiran 100 millones de cucharas de plástico y otros utensilios de plástico. Pueden tardar hasta 1.000 años en descomponerse. En Europa, el problema ha sido tal que la Unión Europea ha decidido prohibir utensilios de plástico para 2020”.

Desde Sprout también se apunta al sector de los regalos promocionales donde se asegura que se necesita más sostenibilidad. Se trata de un sector donde todavía se caracteriza por artículos baratos como bolígrafos de plástico y otras cosas que tienen poco uso y que pronto terminan en la basura.

Historia: Cinco años, 700 proveedores y 5000 correos electrónicos.

Sprout Spoon fue inventado por un joven empresario alemán, Jochen Gabler, quien pasó cinco años desarrollándolo. Estuvo en contacto con más de 700 proveedores del sector de los envases y packaging para hacer la combinación correcta de componentes para la cuchara, así como con cientos de empresas de impresión para obtener la combinación correcta de componentes de impresión aprobados para alimentos. Debe ser biodegradable, plegable, imprimible y, al mismo tiempo debe resistir el agua hirviendo sin ablandar el producto.

El inventor contactó con Michael Stausholm, quien quedó muy impresionado con la cuchara y con el hecho de que Jochen Gabler recibiera más de 1700 consultas después de presentar su invento en un programa de televisión alemán. Además, las ventas aumentaron en un 1000 por ciento entre 2017 y 2018. Cientos de compañías en países como Alemania, Suiza y Austria ya compraron las cucharas, y tras de la compra de las patentes y derechos de propiedad intelectual de la empresa de Gablers, Michael Stausholm espera poder ofrecer Sprout Spoon a más mercados. Gabler se unirá al equipo de Sprout después de la adquisición.

Trayectoria Sprout: productos eco friendly

Hace cinco años, Sprout lanzó el primer lápiz sostenible del mundo que se podía plantar después de usarlo y ver cómo se convertía en hierbas, verduras y flores. Desde entonces, se han vendido 12 millones de lápices Sprout en más de 70 países.

Los lápices Sprout se han vuelto particularmente populares entre las compañías concienciadas con el medioambiente por todo el mundo. Sprout está presente con oficinas en Copenhague, Boston y Málaga, y permite a las empresas sustituir el plástico contaminante de los bolígrafos por estos lápices 100% sostenibles y naturals.

La compañía lanzó a principios de 2019 un nuevo producto enfocado al sector del maquillaje y cosmética: el primer lápiz de maquillaje plantable tras su uso.

