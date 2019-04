Piscinas Lara conciencia al público sobre la importancia de prevenir la electrocución en piscinas

Cuando se trata de la seguridad que una piscina puede (y debe) ofrecer, la electrocución es una posibilidad ciertamente remota, pero eso es solo un pequeño consuelo para cualquiera cuya vida haya cambiado para siempre "Aunque no es muy común, siempre que la electrocución en la piscina siga siendo una posibilidad, es importante que comprenda las señales de advertencia y sepa qué hacer para evitar que le suceda a usted o a alguien que ama", mantienen los expertos de Piscinas Lara.

¿Las piscinas representan un riesgo de electrocución?

Por lo general, los accidentes eléctricos que involucran a una piscina encajan en una de dos categorías: un comportamiento de riesgo (como el uso de dispositivos electrónicos o eléctricos cerca del agua) o un equipo peligroso o defectuoso (que funciona mal o está instalado incorrectamente, la mayoría de las veces suele ocurrir con las luces de la piscina).

"Es de conocimiento general que el agua y la electricidad no se mezclan, pero debe saber que no tiene que estar en el agua o tocar el agua para electrocutarse. Sostener un objeto metálico o tocar una de las escaleras de la piscina que está en agua electrificada también puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Las descargas eléctricas en las piscinas son muy poco frecuentes, pero eso no significa que no debamos prevenirlas", afirman estos profesionales.

Conocer las señales de advertencia que indican que una piscina está electrificada es increíblemente importante y puede salvar vidas. Sentir una sensación de hormigueo, incapacidad para moverse o calambres musculares son signos de una electrocución inminente.

"Por los motivos antes mencionados, debe tener cuidado con las luces subacuáticas que no funcionan correctamente. Si una luz parpadea o funciona de manera intermitente, hay que salir de la piscina y repararla lo antes posible", explican.

Por otro lado, los expertos de Piscinas Lara recomiendan mantener cualquier equipo eléctrico o electrónico al menos a tres metros del borde de la piscina, y aseguran que es importante disponer de un plan en caso de que alguien se electrocute. Debe apagarse la alimentación de la piscina inmediatamente, sacar a todos con calma y rapidez (asegurándose de que no toquen ningún accesorio de metal) y llamar a una ambulancia.