Tour de la belleza The Westin Palace de Madrid Ana Ruiz de Infante

lunes, 22 de abril de 2019, 10:21 h (CET) The Westin Palace Madrid, en colaboración con la periodista Pilar Carrizosa, organizaron hace unos días un “Tour de la Belleza”, un recorrido donde la conciencia medioambiental fue la protagonista. Iniciamos así un brillante “Face-Body-Tonic” siluetando a través de esos caminos de sensaciones, un viaje fascinante entre productos muy especiales en el marco de un lugar muy especial, dentro del emblemático e Histórico Hotel The Westin Palace de Madrid.

Conocimos lo último en belleza sostenible de la mano de Lallita, cosmética pura y 100% natural. Entre sus productos me llamó especialmente la atención el Aceite de Higo Chumbo, conocido como el “bótox natural”, un aceite con alto contenido en vitamina E (aproximadamente 1000 mg/kg) y esteroles (alrededor de 10g/kg), lo cual resulta muy útil para proteger la piel contra los radicales libres. También contiene un elevado porcentaje de ácidos grasos esenciales omega 6, regeneradores naturales de la piel. Estos ácidos ayudan a luchar contra la sequedad de la piel, a mejorar la hidratación, a frenar el proceso de envejecimiento de la piel y prevenir las arrugas.



También nos presentaron su Aceite de Canabis,conocido por sus beneficios naturales y efectos anti-inflamatorios, paliativos, analgésicos, antibacterianos y antivirales. Sus cualidades nutritivas aplicadas y sus beneficios naturales tienen numerosos efectos positivos en nuestra salud. Actúa sobre la sequedad de la piel, y es emoliente (alisa la superficie, suavizándola). Gran reductor de bolsas y ojeras…..,¿lo conocíais?

Otra de las firmas que nos acompañaron fue Acemelia (acrónimo de aceite y Camelia).



El aceite de camelia se empleaba desde hace siglos en Japón, y fue la exuberante floración de las camelias en Galicia lo que inspiró a Acemelia a traer la tradición milenaria de Japón a nuestras fronteras. Es 100% natural, no tapa los poros ni produce acné, ya que el tejido de la piel responde a la estructura molecular de los ácidos grasos que se encuentran en el aceite de camelia. No causa erupciones cutáneas. Se puede usar día y noche, y alrededor de los ojos. Rico en vitaminas A ( tejidos blandos de las membranas mucosas y de la piel), B ( correcto funcionamiento de las células), D ( calcio a los huesos) y E (antioxidante a nivel de la síntesis del hemo parte esencial de la hemoglobina) y en minerales como el fósforo , zinc , calcio, manganeso y magnesio. Contieneácido araquidónico (ácido graso omega-6 que forma parte de las membranas de las células), ácido mirístico (forma parte de la bicapa lipídica de todas las membranas celulares), fitoescualeno (mejora de la hidratación y un rejuvenecimiento de la piel), ácido oleico(rejuvenece el crecimiento celular de la piel y aumenta su firmeza y flexibilidad).





Y por último, conocimos las propiedades de Q10 de ActiveComplex de Pharmanord.

La Q10 presente en todas las células de nuestro cuerpo es clave para la producción energética. ActiveComplex Q10 Gold de PharmaNord puede restablecer los niveles de Q10 en el cuerpo y recuperar la vitalidad por dentro y por fuera, con sólo una cápsula al día.

Por primera vez un complemento energético ha podido documentar su eficacia como refuerzo cardíaco y como una clave para la longevidad. Esta coenzima ayuda a los procesos biológicos que son necesarios para mantener la piel firme y saludable.

Al evento acudimos algunos de los periodistas y bloggers del sector, en la foto Lola Pérez Collado de la COPE, Lucía Heredero, colaboradora de El País, Gentleman y Telva, Teresa de la Cierva de ABC, Pilar Carrizosa en el centro y yo estoy a su izquierda.

Comentarios Carmen Puertas Pacios 23/abr/19 02:01 h. INTERESANTE. Gracias Pilar por transmitirnos medios por los que toda mujer se interesa,en el deseo de alargar la vida d nuestra piel. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bodegas Protos Cata vertical Protos´27 en la edición 33 del Salón Gourmets ​Bodegas Martín Códax recibe hoy el Premio Fulget 2018 Otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universida de Santiago de Compostela por su colaboración con el ámbito académico, innovación, sostenibilidad y apoyo a la cultura gallega Alceño 12 Monastrel 2016 Tinto elaborado por Bodegas Alceño, fundada en 1870 en Jumilla Costa Cruceros iniciará sus operaciones en Valencia el uno de abril, como puerto base ​La bella Ciudad del Turia será inicio y final del nuevo itinerario del barco Costa Fortuna; se estima que unas 40.000 personas visitarán esta capital, durante 2019 XXVI Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid La Asociación de Cocineros y Reposteros (ACYRE) presenta a doce parejas para competir por el título de Mejor Cocinero de la Comunidad de Madrid