¡Ay Carmena! En la locura de esta campaña electoral os miro a los "poderes emergentes" de aquella primavera ciudadana. No quiero emular a Quevedo, pero la actualidad dice que la temida locura ha entrado en vuestros reinos Carlos Ortiz de Zárate

viernes, 19 de abril de 2019, 09:41 h (CET) La última estimación de voto a tu candidatura publicada, te augura como la más votada, pero condenada a la oposición porque PP. VOX y Cs tendrían amplia mayoría de gobierno: “Encuesta Ayuntamiento de Madrid: Carmena lograría una victoria insuficiente para retener la Alcaldía”:

Claro que la encuesta ha sido encargada por Telamadrid y que Pepu Hernández, un brillante entrenador de baloncesto que ha entrado en política como candidato de Sánchez en estas elecciones, sale como político local más valorado, pero también, el artículo atribuye la derrota al desmorono de la izquierda. Y eso es cierto.

Tendremos que platearnos ese potencial fracaso y aprender antes de que los votos resulten de la manipulación política y mediática que se nos ofrece tan generosamente.

Así, me centraré en la mencionada manipulación y para facilitar, lo haré en dos artículos del influyente “ El País”: El 1 de febrero del año en curso, expresó así los excelentes resultados de la alcaldía de Madrid durante tu mandato: “Carmena cumple en 2018 con Hacienda y reduce la deuda a la mitad de su mandato:

Algunos detalles significativos:

“El balance resalta la reducción de la deuda (un 54,5% desde 2014), un superávit de más de mil millones el año pasado, y la subida de gasto por ciudadano”

Ahora se está construyendo vivienda pública. Ana Botella la vendía a fondos buitre.

La Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por PP CS no cesa de endeudarse pese a los recortes: “Cada habitante de la capital debe 854 euros. En la Comunidad, cada ciudadano debe 5028 euros según datos del Banco de España. En los últimos cuatro años, la región ha subido la deuda un 30%”

El 10 de septiembre de 2018 un artículo del mismo medio ofrece un buen ejemplo de la manipulación que sufre nuestra actualidad: “El presidente de la Comunidad de Madrid critica que la alcaldesa se presente a la reelección”: https://elpais.com/ccaa/2018/09/09/madrid/1536489184_109775.html

El anti titular, en gran formato, es elocuente, el presidente de la Comunidad Autónoma sentencia: “El balance de Carmena es nefasto”.

El señor Garrido no necesita argumentar tal afirmación “El País” da cabida a condenas indocumentadas, cuando, el gobierno de la ciudad de Madrid, desde 2017 ofrece una web en la que explica y acepta preguntas sobre su gobernanza:

La libertad de información corresponde al derecho de la ciudadanía a la misma.

¿Qué decir de medios que optan por publicar opiniones no documentadas?

Eso, querida alcaldesa, es lo que nos dicen que nos toca hasta que nuestra denuncia sea más sonora que la manipulación de la actualidad.

Mientras tanto, corremos el riesgo de que el electorado sea más sensible a unos ruidos políticos y mediáticos indocumentados.

