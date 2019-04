Tot-Net apuesta por la sostenibilidad con el desarrollo de botellas reutilizables Comunicae

jueves, 18 de abril de 2019, 10:43 h (CET) La compañía trabaja con metodologías orientadas al uso correcto de los recursos, para que su actividad suponga el mínimo impacto medioambiental El plástico inició su producción en los años 50, y desde entonces se estima que se han producido más de 8 millones de toneladas cúbicas en el mundo. Sólo el 9% de esta cantidad se ha reciclado, el 91% restante se ha acumulado en vertederos degradando el medio ambiente, y contaminado los océanos. Un estudio elaborado por el World Economic Forum y Ellen MacArthur Foundation, predice que en el año 2050 los océanos contendrán más plástico que peces, a no ser que se intervenga de inmediato su uso irresponsable.

Muchas compañías están elaborando planes para eliminar los plásticos de un solo uso. Una de estas es la empresa de limpiezas Tot-Net, que coincidiendo con los actos del Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajador del próximo 28 de abril, ha desarrollado una campaña de botellas de cristal reutilizables para ofrecer a sus clientes. "El cristal es un material muy adecuado ya que no afecta al sabor de la bebida, es reutilizable, reciclable, y muy fácil de limpiar. Además hemos incorporado una pequeña funda térmica muy cómoda de llevar que protege el recipiente", señala Sonia González, técnica de PRL, Medio Ambiente y Calidad de Tot-Net, que admite que desde el departamento queremos "aportar nuestra granito de arena fomentando una vida saludable, y un hábito salubre sería poder eliminar las botellas de plástico, ya que contienen componentes químicos muy perjudiciales para la salud, como el bisfenol, y con un impacto medioambiental nocivo".

Las empresas asumen cada vez más como parte de su responsabilidad social corporativa, convertirse en agentes de transformación ante los retos medioambientales. "En Tot-Net hacemos una gestión responsable del reciclaje de plásticos. Es por ello que siempre gestionamos sus residuos con gestores autorizados, para garantizar que esos plásticos impregnados de productos químicos, reciben el tratamiento más respetuoso para nuestro entorno y no acaben en contenedores de uso doméstico", concluye González.

La compañía trabaja con metodologías orientadas al uso correcto de los recursos, para que su actividad suponga el mínimo impacto medioambiental. Por ese motivo se implanto y certificó en 2006 un sistema de gestión ambiental, renovado recientemente, conforme a la norma ISO 14001.

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 50 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y, en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.