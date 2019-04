La palabra sabia y agradable del escritor. Parte I Recopilación de pensamientos sin retorno, de la escritora para los animalitos Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 18 de abril de 2019, 11:31 h (CET) Para Minia Gregoria y Pochita Josefina, las hermanas gatas que en el cielo nos esperan.

Para los colectivos animalistas.



Según Internet Online, Taringa, las mejores palabritas de algunos escritores podrían ser las que siguen, sacadas de una estupendísima selección de frases de escritores de nombre:



1-Ignacio José Fornés Olmo:



-Lucha, aunque se siente en paz tan solo cuando está dormida. -Odio ganar... Aunque también odio perder... Odio saber que haré mañana y no saber lo que hice ayer... -¿No crees lógico que me obsesiones?. Pintar sonrisas en tu cara la mayor de mis pasiones. -Gritaré al planeta que eres tú y soy yo... -Si nos ves llegar, sabrás que el tiempo ha vuelto, si nos ves fallar verás que ya estamos muertos. -¿Y Diós dónde está? Normal que no le encuentres, hoy en día viste de verde y vive en los bolsillos de la gente. -La falsa esperanza se encarga de que no entres en razón. -Mírate al espejo con los ojos de quien te odia y te sentirás eufórico porque todo es psicológico. -Y treparé por tu espalda, hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído, y definirte lo más bello. -El universo es la canica con la que alguien juega. -Solamente nos queda esperar, jugar con la soledad a oscuras hasta que llega otra figura que nos cura. -El dolor que infecta a otros nos afecta. -El amor camina libre como el alma de la gente. -Queremos calcar actitudes de alguien que queremos ser. -Amor que nos tortura, porque amar es la mayor locura, a no ser que se ame con locura... -Y con Dios mantuve un pacto demasiado triste... Él jamás habla conmigo y yo no digo que él no existe. -El viejo dijo: "hijo en lo que sea pero el mejor". -Mis sueños son mentiras que un día dejarán de serlo. -¿Tus hijos no van a clase porque escuchan rap? No hay por que preocuparse, tus hijos escuchan RAP porque tienen clase. -No hay mejor profesor que el error, ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor. -¿Lo que digas crees que me provoca? Cuanto más estrecha es la mente más grande es la boca. -El único secreto es que no hay secretos.



2-Albert Einstein:

-El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad. -Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. -Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. -Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. -La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. -Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro. -Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. -El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. -Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: La paz. -Cada día sabemos más y entendemos menos. -El azar no existe; Dios no juega a los dados. -Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán, y los alemanes que soy judío. -Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera. -No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicarselo a tu abuela. -No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en un bolsillo. -Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida. -No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. -Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. -Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la realidad. -La belleza no mira, sólo es mirada. -La debilidad de actitud se vuelve debilidad de carácter. -No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto.



Las frases de Peregrina Varela Rodríguez, yo, serían: -Apreciados amigos, amo a los animales, les debo mi obra literaria en beneficios económicos y sociales. Pongo por testigos a los animalistas del mundo. -No hagas bien sin mirar antes a quiénes lo haces. -Si pierdes un amigo porque no saca beneficio de ti, es porque nunca lo fue. Muy hermosas frases por ahora, pero aún quedan más. En el próximo número. Continuará…

