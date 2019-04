La enorme importancia de las acometidas eléctricas en la construcción, según Acogestplus

El proceso de pulsar un botón y disponer de luz en una vivienda o un negocio es muy sencillo; aunque detrás hay mucho más. Acogestplus, desvela las claves de la importancia de las acometidas eléctricas en la construcción "Cuando estamos en casa o en cualquier local y las condiciones de iluminación natural no son las idóneas, de inmediato buscamos el interruptor y encendemos la luz. Un movimiento que realizamos prácticamente de forma automática, sin pararnos a pensar en que antes se ha tenido que dar de alta un contrato de suministro y hacer una acometida" esta es la experiencia de Acogestplus, empresa líder de gestión de acometidas en Madrid, y su web: https://acogestplus.com/.

¿Qué es una acometida?

Se entiende por acometida a la conexión que hay entre el sistema de distribución general y la instalación que hay en una casa, una oficina o cualquier otro lugar. No solo puede ser de electricidad, sino que también se aplica a las instalaciones de agua, gas, telecomunicaciones, etc. Se trata de un punto esencial para cualquier instalación, ya que de lo contrario no se puede contar con el suministro correspondiente.

Tipos de acometidas eléctricas

Hay dos maneras de clasificar las acometidas de electricidad, en función de cómo sea la conexión o de la tensión que se haga llegar. Por eso se habla de instalaciones de media o baja tensión, que son las que se usan para el suministro final. También se puede diferenciar entre una acometida aérea, cuando la línea está en una torreta y llega por la parte superior, o acometidas subterráneas si se trata de cables enterrados. Las acometidas varían en función del tipo de instalación y tensión.

¿Qué se necesita para hacer una acometida?

Para realizar una acometida eléctrica es necesario que el suministrador lleve la electricidad hasta un interruptor general que debe tener el consumidor. También debe haber una toma de tierra en cada instalación doméstica o industrial. Todo esto debe realizarse por profesionales para que no haya problemas que pudieran causar desde desperfectos hasta graves daños personales.

Para ello es imprescindible realizar un estudio y homologar la instalación, entre otros trabajos. Tareas que solo pueden encargarse a técnicos con la experiencia y conocimientos necesarios para garantizar que todo se ha realizado como se debe.

De hecho, sin el certificado que asegure que la acometida cumple con todos los requisitos que marca la normativa, no se puede dar de alta el suministro eléctrico. Algo fundamental si se quiere disponer de energía, obviamente.

Gestión profesional de acometidas

