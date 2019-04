Joyas para bodas: cómo escoger las adecuadas según Origenn Comunicae

miércoles, 17 de abril de 2019, 17:01 h (CET) Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en una ocasión tan importante como es el día de la boda. Origenn, expertos joyeros, desvelan las claves de la elección de joyas para bodas Cuando se están organizando las cosas para una boda, sin duda hay una gran cantidad de detalles a tener en cuenta. Y uno de los más importantes es qué tipo de complementos llevarán los novios. Aparte de los vestidos que se pondrán, las joyas harán que todo el look encaje mejor. Desde Origenn dan algunas claves para escoger estas piezas en función de varios aspectos.

El color del traje

Los trajes de novio y novia ya no se ajustan a unas normas estrictas, con lo que es cada vez más habitual encontrar colores diferentes. Para que todo luzca en un conjunto, se tienen que elegir las joyas dependiendo de esta factor. Un traje blanco puede ir bien con plata o perlas, aunque si lo que se busca es destacar es mejor elegir otros colores como los granates o turquesa.

Si los vestidos se alejan de lo convencional, las joyas también deben hacerlo. Oro rosa, colgantes con aires étnicos o incluso cuero y metal pueden ser justo lo que necesita el look para que sea fabuloso.

El peinado

En caso de que la novia lleve un recogido o un moño, una buena combinación son los pendientes pequeños y un collar a juego. Si el pelo va suelto hará falta algo más grande, ya que la melena puede hacer que no se vean las joyas si son demasiado discretas. Para pelo corto unos pendientes maxi son la mejor elección. En www.origenn.com hay muchas ideas para crear combinaciones sorprendentes.

La forma de la cara

La cara también marca hasta cierto grado el tipo de joya que queda mejor. Las caras cuadradas no se llevan bien con las líneas rectas, por lo que s mejor elegir piezas con formas redondeadas o curvas. Si es alargada es mejor algo voluminoso para romper el efecto longitud. En cambio una cara redonda queda genial con joyas alargadas para afinarla un poco.

La hora y el lugar

Otro detalle interesante es elegir en función de la hora a la que tendrá lugar la ceremonia, tal y como ocurre con la etiqueta de los invitados. En una boda por la mañana encajan las joyas más simples, poco llamativas. Por la tarde hay un poco de libertad, ya que se combinan los momentos de mañana con la noche que no tarda en llegar. Cuando oscurece se puede apostar por piezas más coloridas y conjuntos más elaborados como pulseras anchas o pendientes gigantes.

Para novias y novios

La elección de las joyas no es una cuestión de género. Tanto ellos como ellas pueden llevar adornos para complementar su look y destacar como se merece cada uno. Por eso la colección de Joyas Origenn tiene un apartado dedicado a la moda masculina, con piezas llenas de fuerza y simbolismo. Colgantes, anillos y brazaletes de moda que son perfectos para todas las ocasiones, tanto las más importantes como una boda o alguna ocasión informal en la que también se quiere llevar un detalle que destaque.

