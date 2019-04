Cómo contratar los mejores informáticos en Barcelona, según InnoIT Comunicae

miércoles, 17 de abril de 2019, 12:42 h (CET) Aumenta la demanda de consultoras especializadas en la gestión de talento. InnoIT desvela las claves de este nuevo auge Cada vez más empresas requieren los servicios de agencias externas para la captación de perfiles profesionales altamente cualificados para sus proyectos. Empresas como la Consultora IT Barcelona, con más de 10 años en el sector, reivindica la importancia de su papel en un mundo globalizado y extremadamente complejo para las compañías.

Innovación para competir

Las empresas se enfrentan en la actualidad a contextos cambiantes. Este nuevo paradigma demanda compañías flexibles que innoven de manera constante y que afronten la incertidumbre como un elemento más del día a día. En un informe reciente, se anuncia que cuatro de cada diez empresas no existirán en 2021 en su manera actual, por lo que la evolución es ya un proceso consustancial a los proyectos.

Esto conlleva evidentes cambios en los procesos de trabajo de las empresas y, con ello, en las necesidades que afectan a los recursos humanos. Las habilidades demandadas en los perfiles profesionales varían con la llegada de la transformación digital. "Las capacidades técnicas de los candidatos son fundamentales, sobre todo en la Informática, área en la que somos especialistas. Sin embargo, eso ya no es suficiente. Antes, se esperaba una persona con conocimiento. Pero ahora, buscamos, además, talento capaz de impulsar las organizaciones. Y para ello demandamos perfiles proactivos y con perspectiva del sector", indican desde InnoIT.

Hoy en día, lo agitado de las circunstancias ha configurado un perfil de empleado ideal muy distinto al trabajador anhelado en el pasado. En la actualidad, las compañías buscan profesionales que gocen de ciertas habilidades blandas. Una cuestión que no es ajena a los reclutadores. "La Empresa actual necesita gente que sepa adaptarse al cambio. Por ello preferimos las personas que saben trabajar en equipo, que son optimistas, empáticas, con buen humor y que dominan la comunicación. Es una manera de garantizar que, independientemente de las circunstancias, sabrán dar la mejor versión de sí mismas", señalan.

A la búsqueda del mejor informático

Las empresas especializadas en gestión de talento señalan un incremento significativo de la demanda del outsourcing de servicios de reclutadores. Esto es particularmente evidente en lugares como Cataluña, con un gran número de empresas líderes en las tecnologías punteras del mercado. Allí, los directores informáticos se lanzan a la captación de Informáticos en Barcelona.

"En InnoIT ayudamos a cada empresa a dar con el mejor informático. Es muy importante comprender que cada compañía tiene una forma de ser propia, y que, por tanto, su informático ideal no tiene por qué coincidir con el perfil que busca su competencia. Es precisamente esa cuestión la que vuelve esta búsqueda muy delicada y la que hace que cada vez más organizaciones confíen en nuestro saber hacer. Buscamos gente que encaje en un proyecto y que aporte un valor diferencial", indican.

Al tratarse de áreas muy especializadas, muchas empresas buscan incorporar talento en materias para las que no tienen personal capacitado. En ese caso, la labor de una asesoría, como InnoIT, cobra mayor relevancia. "Aportamos un expertise que genera una enorme seguridad en nuestros usuarios. Saben que contamos con los mejores perfiles del mercado ya que disponemos de un conocimiento de la actividad muy elevado y en constante renovación. Eso es todo un sello de confianza", concluyen.

