Compte enrere per la primera jornada de màrqueting en català

miércoles, 17 de abril de 2019, 12:18 h (CET) El proper dimarts 30 d’abril ESADE Creapolis acollirà la primera cita de màrqueting en català organitzada per l’agència de comunicació i màrqueting Edeon Una cinquantena de persones ja s’han inscrit a la primera Jornada de Màrqueting en català que organitza l’agència edeon amb el patrocini de la Fundació .cat i la col·laboració de cervesa La Brava, Frit Ravich, Sant Cugat Empresarial, La Fageda, EU Mediterrani, CECABLE i Plataforma per la Llengua.

Amb l’objectiu de normalitzar la presència del català a les empreses, i en especial a les campanyes de màrqueting i comunicació, l’agència de màrqueting edeon, reunirà professionals, docents i amants del màrqueting per debatre sobre la presència del català a les actuals campanyes de màrqueting a les empreses amb interessos als Països Catalans.

El director d’edeon, Lluís Feliu, explica que “no pretenem organitzar un esdeveniment multitudinari, el que volem és crear un punt de trobada de professionals i apassionats del màrqueting que permeti plasmar la presència actual del català a les campanyes de màrqueting i així posar un punt de partida per seguir normalitzant el seu ús”.

A la Jornada de Màrqueting en català hi coincidiran professionals d’empreses com en Miguel Centeno, Sponsorship Manager Marketing del diari SPORT i en José Luis Blanco, ex atleta i president del Club La Sansi, actual organitzador de curses atlètiques amb més de 40.000 inscrits a l’any, que debatran sobre la importància d’aconseguir patrocinis i adaptar-los al públic emprant la llengua catalana.

També es comptarà amb la presència d’en Marc Biosca, tècnic de l’àrea d’empresa de Plataforma per la Llengua, que presentarà dades sobre l’ús del català a l’empresa, amb el director general d’Amat Immobiliaris, Guifré Homedes, i la directora de Màrqueting d’Agrofresc, Anna Rúbia, que conversaran sobre les estratègies de màrqueting que impulsen des de les seves companyies.

Entrega premi ‘Tarannà 2019’:

Al final de l’acte el sotsdirector de RAC1 i RAC105, Jofre Llombart, farà entrega del guardó a l’empresa que segons professionals d’edeon, docents de la UdG i alumnes de màrqueting de l’EU Mediterrani normalitza i utilitza el català amb normalitat.

L’empresa guanyadora ha estat seleccionada tenint en compte diferents criteris com: web, presència a xarxes socials, etiquetatge de productes, projecció, accions solidàries, publicitat, retolació i atenció al client.

