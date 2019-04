Los mejores productos cosméticos para el Día de la Madre by Bionike Comunicae

miércoles, 17 de abril de 2019, 12:02 h (CET) El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y son numerosas las ideas que proponen para regalar: un obsequio, un viaje, una comida y también ¿Por qué no? Un cosmético de primerísima calidad, porque a todas las madres les gusta mimar la belleza de su piel, su cabello o su cuerpo. Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, presenta ahora sus mejores productos para este día tan especial En muy pocos días se celebrá el Día de la Madre, una fecha en la que mimar más que nunca a la mujer más especial en la vida de todos. Por eso, Bionike, la firma de cosmética número 1 en Italia presenta sus mejores productos para este día. Todos los productos de Bionike tienen referencias altamente eficaces y responden a la Filosofía de los Sin- sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Además, es una firma completamente gluten-free y Child Labor free.

A continuación, su selección de productos para el Día de la Madre:

Defence Mask Mascarilla Peeling Iluminante. Tubo 75 cl

Máscara de enjuague formulada con una mezcla exclusiva de ácido glicólico y extracto de litchi, para una doble acción exfoliante y antioxidante. Con su textura en gel, proporciona al instante un rostro más uniforme, iluminado y más suave, como "nuevo".

PVP: 19,90 €

XSense 15Fruit Aceite Multisensorial. 100 ml

Aceite multifunción para nutrir y proteger la piel y el cabello. Con su textura sedosa y envolvente se caracteriza por poseer una fragancia que se funde con la piel. Además, contiene un 15 % de aceites inestimables de frutos italianos, ricos en vitaminas A-E, activos antioxidantes y ácidos grasos esenciales como el Omega 6. Por último, su perfume es libre de alérgenos.

PVP: 31 €

Defence Hydra5 Radiance BB Crema Hidratante Iluminadora SPF15

Cosmético multifuncional de textura ligera y tacto sedoso que unifica el tono de la piel y proporciona un aspecto “piel desnuda perfecta”.

Contiene pigmentos especiales micronizados que proporcionan al rostro un aspecto perfectamente homogéneo dándole un toque de color, camuflando inmediatamente cualquier imperfección. La piel adquiere inmediatamente un aspecto uniforme y luminoso. Disponible en 2 tonos: natural para un color natural y transparente, dorado para un color ámbar transparente.

PVP: 27,50 €

Defence Elisaxe Huile Serum R3 Regenerante. Frasco 30 ml

Proporciona una triple acción antiedad en muy pocas gotas: Repara- Redensifica y Renueva. Con esta triple y exclusiva acción, este serum activa en la piel los mecanismos dinámicos de la juventud celular, a la vez que renueva las estructuras de sujeción de los tejidos, ayudando a combatir la pérdida de densidad.

PVP: 77,50 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

/BionikeSpain

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.