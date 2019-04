La Dra. Téllez presenta el Método T6: neuroestimulación para la pérdida de apetito y ansiedad

En la actualidad más del 20% de la población en España sufre de obesidad y casi el 40% de sobrepeso. Además de afectar al aspecto físico, está demostrado que estas dos patologías pueden desencadenar en enfermedades más graves. El deporte o las dietas son las opciones más recomendadas para tratar problemas de sobrepeso, pero ¿y si se llega a un punto en el que nada de esto funciona? Desde las Clínicas de la Dra. Téllez, especialistas en medicina estética, presentan el innovador Método T6 de adelgazamiento Cuando una persona desea bajar de peso lo que se le recomienda, en la mayoría de los casos, es una dieta hipocalórica y unas pautas de ejercicio. Es importante destacar que en ocasiones con eso no es suficiente y, además, el paciente suele tener con este método una sensación continua de hambre, lo que desemboca en que no cumpla con la dieta y que finalmente no logre la bajada de peso deseada.

Para ponerle fin a este problema, uno de los grupos más importantes de la investigación de la obesidad en España ha desarrollado la técnica de la neuroestimulación de dermatomas del abdomen para el control del apetito: el Método T6. A continuación, la Dra. Téllez explica en qué se basa este tratamiento.

¿En qué consiste este método?

Este innovador tratamiento consiste en la neuroestimulación del dermatoma T6 mediante la aplicación de una corriente eléctrica de mínimo voltaje, a través de una finísima aguja de acupuntura insertada en la piel del abdomen de forma subcutánea. El efecto de la estimulación provoca la dilatación gástrica, retrasando el vaciado del estómago, además de una disminución de la grelina.

La grelina es una hormona segregada por el aparato digestivo que determina la sensación de apetito, un aumento en su concentración viene caracterizado por unas ganas incontroladas de ingerir alimentos. Cuando uno tiene hambre aparecen altas concentraciones de grelina y se muestran bajas cuando no se tienen ganas de comer. Un buen consejo para mantener los niveles de grelina estables es realizar pequeñas y repetidas ingestas de alimentos a lo largo del día.

Es importante destacar que el procedimiento del Método T6 es completamente indoloro, las sesiones suelen durar unos 30 minutos y se llevan a cabo de forma semanal durante 10 semanas (2,5 meses), así se consiguen pérdidas de peso medias de alrededor de 10 Kg.

Por otro lado, este tratamiento logra una reducción del apetito en el 95% de los casos y permite un buen cumplimiento de la dieta en más del 90% de los pacientes.

