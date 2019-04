www.OPEN-buzoneo.com refuerza sus servicios de reparto de publicidad en Madrid

La empresa especialista en repartos de publicidad ofrece un servicio de control de inaccesibles, generalmente con un coste en 'el mundo del buzoneo' a coste cero, es decir gratis, para todos sus clientes de la Comunidad Autónoma de Madrid Con la idea de mejorar los servicios de reparto de publicidad en la provincia de Madrid, la empresa de reparto a nivel nacional de publicidad en buzones, en mano, mensajería urgente, cartelería y servicios especiales y a medida de distribución publicitaria www.OPEN-buzoneo.com, ofrece ahora los registros de inaccesibles de forma gratuita a sus clientes.

Los registros de inaccesibles son los datos de los portales en los que , durante un reparto de publicidad tipo buzoneo, no se ha podido acceder. Estos datos pueden ser importantes para determinadas empresas, que desean tener datos en los que no se consiguió acceder a los buzones para realizar acciones posteriores mediante otro método publicitario que si consiga impactar al público residente en los bloques en los que no se ha accedido. También es importante para empresas que quieran tener más control de sus repartos, y en definitiva, saber que el trabajo se hace y se hace bien.

Todos los datos son tomados en directo, y presencialmente, por los equipos de reparto que, posteriormente se hacen llegar al responsable de campaña y al anunciante en el plazo no superior a 24h. No obstante, también se pueden solicitar en tiempo real, o mediante un control de reparto conjunto entre la empresa de buzoneo y el anunciante. Las pruebas-test se han realizado en numerosas acciones de buzoneo en Alcalá de Henares, buzoneo en Coslada y buzoneo en Madrid en diferentes barrios, distritos y pueblos cercanos durante aproximadamente unos seis meses, para ahora ya estar disponibles para cualquier localidad de la CAM; incluidas zonas de urbanizaciones y de chalets.

Como no podría ser de otra forma, los especialistas de reparto de publicidad de OPEN-buzoneo.com, con más de 5.000 campañas organizadas y realizadas en España y en la Comunidad Autónoma de Madrid ampliarán esta información a todos los interesados, a partir de su web, mail y/o de los teléfonos de contacto habilitados en la misma.