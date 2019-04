Las carteras son el mejor complemento de fiesta según carteras.info

Las carteras han cobrado protagonismo en los looks de fiesta de bodas, bautizos y comuniones. Es una forma muy fácil de actualizar un vestido que has llevado en varias celebraciones sin que se note demasiado Las últimas tendencias en carteras de fiesta para este año, vienen pisando fuerte. Estas van desde los diseños más minimalistas en colores neutros y formas simples, pasando por los complementos más llamativos en colores vivos y con pedrería. Estos últimos son perfectos si el outfit es más sencillo y minimalista, ya que siempre se podrá jugar con este tipo de tendencias para seguir las últimas tendencias pero sin caer en el exceso y aportar personalidad propia al look con los accesorios.

Con la llegada de las BBC (bodas, bautizos y comuniones), todo el mundo busca el mejor vestido para lucir en estos eventos pero muchas veces se olvida del complemento que completa a todo el look: la cartera. En carteras.info se ofrecen diferentes tipos de carteras segun gustos y necesidades.

No solo con encontrar un vestido, se tiene el look perfecto para una ceremonia. Todo look necesita de una cartera de fiesta y en ocasiones, esta puede ser o bien de hombro o de mano según se prefiera. Hay incluso carteras que ofrecen llevarlas de estas dos formas y ambas son muy estilosas.

Para estos eventos, lo ideal es una cartera que de ese toque de glamour y sofisticación al vestido. Si el presupuesto es menor, lo mejor es encontrar una cartera económica. Las carteras de fiesta de Zara son perfectas para las chicas que siguen las útimas tendencias y a menudo son muy fáciles de adaptar tanto a un vestido de fiesta como a un look de diario.

En cambio, las carteras Tous con el característico oso de la marca, son la opción más acertada si el presupuesto es un poco más elevado y se busca un diseño exclusivo e invertir en una cartera que es muy fácil de llevar en otro tipo de ceremonias.