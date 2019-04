Worldline integra tecnología biométrica para aumentar la seguridad de la autenticación en la banca online Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 17:24 h (CET) equensWorldline, filial de Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha evolucionado su solución de WL Trusted Authentication añadiendo opciones de autenticación biométricas, basadas en huella dactilar y reconocimiento facial, faceID Añadir características biométricas incrementa la seguridad de la autenticación fuerte del cliente, que es crucial en un mundo cada vez más digital. Esta solución de autenticación multi-factor permite a las instituciones financieras cumplir con las Normas Técnicas Regulatorias de PSD2. La solución actualizada, con tecnología biométrica también cumple con FIDO (Fast Identity Online).

Autenticación fuerte de cliente

Los usuarios utilizan cada vez más servicios digitales, como la banca online. Esto significa que tienen que identificarse en la red más y más a menudo. En paralelo, la amplia gama de servicios digitales disponibles para los usuarios finales, requiere una protección mayor frente a cualquier intento de acceso no autorizado. La solución WL Trusted Authentication se creó ya hace algunos años para dar respuesta a las crecientes necesidades de bancos, gobiernos y otras organizaciones de disponer de soluciones sólidas de autenticación para garantizar un acceso remoto seguro a los usuarios. Desde el principio, esta solución ha sido ampliamente adoptada y procesa, actualmente, más de diez millones de transacciones al mes.

Biometría

La solución WL Trusted Authentication, ofrecida vía un kit de desarrollo de software (SDK) o vía aplicación móvil completa, de marca blanca, ya ofrecía desde sus comienzos verificación en dos pasos a través del registro de dispositivos (factor de posesión) y código PIN (factor de conocimiento), cumpliendo los requisitos de la normativa PSD2, con el objetivo de mejorar la seguridad de los pagos online. Con la introducción de la huella dactilar y faceID (factor heredado), los usuarios pueden acceder a sus servicios online favoritos de una forma aún más segura. Las características biométricas también mejoran la facilidad de uso y aumentan la tasa de adopción. La solución actualizada, cumple con el protocolo FIDO (Fast Identity Online), diseñado para abordar la falta de interoperabilidad entre las tecnologías de autenticación fuertes, y remediar los problemas que enfrentan los usuarios al crear y recordar múltiples nombres y contraseñas.

Innovación de cara al futuro

Según Wolf Kunisch, COO de equensWorldline: "Con la introducción de capacidades biométricas, nuestra solución de autenticación está preparada para el futuro. Sin embargo, esto no significa que nuestra misión haya concluido, al contrario, ya que la innovación es clave en un entorno que evoluciona rápidamente. Por ello, buscamos continuamente maneras para mejorar aún más la experiencia del usuario y al mismo tiempo aumentar la seguridad de las soluciones de pago para nuestros clientes y sus clientes"

Mirando evoluciones futuras de la solución, este año equensWorldline lanzará una versión de la solución WL Trusted Authentication para el mundo web, complementando así la versión móvil. La nueva versión de la solución proporcionará a las instituciones financieras una cobertura completa para todos los usuarios, capaz de reemplazar soluciones actuales como el SMS One Time Password (OTP).

WL Trusted Authentication también se puede enlazar con Mobile Security Operation Center, la solución de Worldline que protege a los usuarios contra fraudes y ataques, tales como piratería de datos sensibles y phishing. Esta solución móvil fue galardonada con el premio Banque & Innovation en 2018, que reconoce las innovaciones tecnológicas que benefician a los clientes.



Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para el negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio para medios de pago elegido por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 11.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos estimados de 2.300 millones de euros anuales. Worldline es una compañía del Grupo Atos. worldline.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ofertas, chollos y descuentos Los cupones son un clásico de las compras que el ecommerce bien ha sabido adaptar Las carteras son el mejor complemento de fiesta según carteras.info Cigna explica qué es y cómo prevenir el síndrome de la clase turista Casaktua asume los gastos de notaría en la compraventa de 1.100 inmuebles Herbalife Nutrition celebra 30 años en España homenajeando a sus Miembros Independientes