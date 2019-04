Resultados de la II Feria Gastronómica de Congelados Dil & Decasa Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 17:04 h (CET) El pasado lunes ocho de abril de 2019 Congelados Dil celebró la II Feria Gastronómica de la mano de algunos de sus proveedores y colaboradores El pasado lunes ocho de abril de 2019 Congelados Dil celebró la II Feria Gastronómica de la mano de algunos de sus proveedores y colaboradores. Esta edición superó en número de afluencia, y participación de clientes y profesionales del canal Horeca a la pasada; en la que se celebró el 50 ANIVERSARIO de la compañía. A pesar del gran reto que suponía la superación de su primera edición, esta ha incrementado las expectativas y ha creado a lo largo de todo el evento una atmósfera divertida y agradable, en la que tanto profesionales del sector y amigos han podido disfrutar e informarse sobre las novedades del sector gastronómico.

La segunda edición de la Feria Gastronómica trajo este pasado lunes una reunión culinaria organizada por la distribuidora y de la mano de colaboradores y proveedores reconocidos nacionalmente: Frigo, Clavo Food Factory, AlaskaSeafood, Joal Gluten Free, Maheso, Bocados comoencasa genuinos, PCS, Torry Harris, McCain, Knorr, Hellmann’s y Meng Fu SHL S.L

Este evento fue celebrado en las renovadas instalaciones de la empresa Congelados Dil, pionera en la distribución de estos en la Comunidad Valenciana. La feria, abierta a todo el público, tuvo lugar en la Avenida Hermanos Bou de Castellón desde las doce del mediodía hasta las ocho de la tarde, franja en la que los asistentes pudieron disfrutar no solo de las últimas novedades y soluciones gastronómicas, sino también de un Showcooking realizado por sus proveedores y colaboradores. En concreto, este Showcooking fue el acto estrella del evento, ya que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes que, aseguran, fue una magnífica celebración a nivel organizativo, de contenido y trato por parte de los anfitriones.

Más información en: www.congeladosdil.com

