G2 Esports arrolla a Origen y se proclama campeón de la LEC

Los de Caps vencieron por 3-0 a Origen y lograron el quinto título europeo para el equipo de Ocelote. Origen había superado a Fnatic en la semifinal del sábado por 3-1 sin muchos problemas. G2 Esports será el representante europeo en el próximo Mid-Season Invitational (MSI) “El equipo más dominador en la historia de Europa”, así definían a G2 Esports casi todos los expertos durante el día de ayer, y es que la final contra Origen fue un espectáculo que será difícil de olvidar. El conjunto de Ocelote levantó el trofeo de campeón de la LEC (antes LCS EU) por quinta vez en su historia y consiguió la clasificación para el Mid-Season Invitational (MSI).

El fin de semana empezaba con el enfrentamiento en la semifinal entre Origen y Fnatic, un bonito duelo entre dos equipos históricos de Europa. Fnatic llegaba en una buena racha, mientras que Origen acababa de sufrir una dolorosa derrota contra G2 Esports por 3-0. Sin embargo, los chicos dirigidos por Guilhoto se impusieron con contundencia por 3-1.

Fnatic demostraba en esta eliminatoria que las dudas de la temporada no se habían disipado por completo. Se vio a un equipo falto de ideas y que no tuvo respuesta para lo que proponía Origen. Rekkles y sus compañeros deberán remar con fuerza en el próximo split si quieren estar en el siguiente mundial de League of Legends.

Origen se había plantado en la final del domingo con ganas de revancha tras el 3-0 que le había endosado G2 un par de semanas antes. La primera partida fue la más disputada, con Origen dominando en el marcador de oro durante gran parte del tiempo. A pesar de eso, un par de buenas peleas con el combo de Sona y Taric le sirvieron a G2 para terminar con el nexo rival y poner el 1-0 en la final.

En la segunda partida sucedió lo que nadie esperaba. G2 llevaba a cabo una estrategia que no se había visto todavía en la LEC: el funneling. Esto consiste en ceder el oro de la jungla y la línea central al mismo miembro del equipo (en este caso a Perkz con Xayah) para que alcance su pico de poder más rápido. No solo sorprendieron al rival, sino que la ejecutaron de una forma brillante para sumar la segunda victoria de la final en tan solo 25 minutos.

En la última partida solo había un equipo sobre la Grieta del Invocador: G2 Esports. Caps, Perkz, Jankos, Mikyx y Wunder dejaron claro que son el mejor quinteto de Europa con el triunfo más veloz en la historia de la LEC; en tan solo 18 minutos y 27 segundos.

“Tenemos que demostrar que somos el mejor equipo en la historia de Europa en el MSI”, declaró Caps tras la final. Los de Ocelote ya tienen puestas sus miras en el próximo torneo internacional, que empezará el 1 de mayo con la fase de Play-In.

A pesar de la rápida resolución de la final, los números del stream en castellano de la LVP fueron altos. Se alcanzó un pico de 46.502 espectadores concurrentes el domingo y se llegó a los 168.817 espectadores únicos. Mientras que el sábado fueron 214.618 espectadores únicos y un pico de 44.499 personas al mismo tiempo siguiendo el Origen contra Fnatic.