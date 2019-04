Personal Shopper Inmobiliario en Sevilla: un servicio de Avanza21 Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 16:36 h (CET) La empresa de servicios de asesoría para particulares y empresas, Avanza21, ofrece el servicio de Personal & Integral Shoper Inmboliario En Avanza21 se definen como una empresa de asesoría con una propuesta innovadora: aplicar la filosofía del outsourcing empresarial a la familia. De esta forma, aparte de los focalizados en empresas y pymes, cuentan con una serie de servicios destinados a facilitar la vida a particulares.

Sus profesionales tramitarán todo tipo de documentos ante la Administración Pública, asesorarán fiscal y jurídicamente, estudiarán presupuestos y tarifas, sabrán a quién llamar en caso de necesidad de reforma desde el conocimiento total de las necesidades de cada cliente.

“En un intento por seguir creciendo tras muchos años de experiencia, hemos querido sumarle un nuevo servicio protagonizado por una figura conocida como Personal & Integral Shopper Inmboliario”, explican desde Avanza21.

Personal Shopper Inmobiliario en Sevilla: en qué consiste

El Personal & Integral Shopper Inmobiliario de Avanza21 acompañará, guiará y asesorará en todo el proceso que implica adquirir o vender una vivienda. Desde la compra o venta, realizando búsquedas exhaustivas y preselecciones de aquellas que se adapten al cliente u orientando en la búsqueda del mejor precio de venta, hasta encargarse –gracias a profesionales cualificados- de posibles reformas necesarias.

“Por otra parte, también podemos ayudarte a rentabilizar una segunda vivienda, ocupándonos de los problemas que surjan alrededor del alquiler, buscando nuevos inquilinos o asesorándole en materia de reformas que puedan mejorar el estado del inmueble”. La presencia del adjetivo “integral” en el concepto, comentan, no es precisamente accidental.

La principal ventaja de contratar un servicio de Personal & Integral Shopper Inmboliario es moverse en una situación de total confianza y tranquilidad, con la certeza de que un profesional experto velará siempre por los intereses personales.

“En Avanza21 no somos una inmobiliaria al uso. Por eso, nuestro objetivo nunca será una comisión, sino dar una prestación integral al cliente con otro tipo de servicios, más allá del inmobiliario”.

Los interesados pueden contactar con ellos a través del 954 277 231.

