Clinic Bascoy propone el poder de los ultrasonidos para reafirmar la piel sin cirugía Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 16:12 h (CET) Para muchas mujeres, ser madres comporta tener menos tiempo para dedicarse a sí mismas. Las obligaciones familiares crecen y, con ello, el estrés y la fatiga de un ritmo de vida más agitado, lo que acaba repercutiendo en la apariencia y lozanía de la piel. Pero hoy en día ser madre no tiene porqué significar dejar de cuidarse, ya que existen infinidad de innovadores tratamientos estéticos antiaging no invasivos, rápidos y efectivos para mantener un aspecto joven más allá de la maternidad Clinic Bascoy propone el exclusivo procedimiento con ultrasonidos de Ultraformer III, el arma perfecta contra la pérdida de firmeza tanto facial como corporal para revertir los signos de la edad de una forma segura e inmediata. Todo, sin necesidad de pasar por quirófano y sin tiempo de recuperación post-tratamiento.

¿Cómo funciona?

El tratamiento Ultraformer III de Clinic Bascoy es un avanzado dispositivo de ultrasonidos de alta frecuencia (HIFU) que produce un efecto lifting de forma no invasiva, actuando de dentro hacia fuera para tensar y reafirmar la dermis. Esto lo diferencia de los procedimientos láser o de radiofrecuencia, que tratan la piel actuando directamente en la superfície.

La aplicación de energía a temperatura controlada (65-75º) en la zona específica estimula la producción de nuevo colágeno y elastina en las capas profundas de la piel, respetando tanto la superficie como los tejidos de alrededor del área tratada. Múltiples cabezales intercambiables permiten trabajar de forma precisa y localizada, consiguiendo resultados visibles a partir de la primera sesión, siendo más y más notables a medida que avanza el tiempo por su efecto estimulador progresivo.

El Dr. Luciano Bascoy estudia y analiza cada caso para determinar el tratamiento más adecuado, permitiendo tratar desde la flacidez del rostro, reafirmar el cuello, reducir las arrugas o mejorar el contorno corporal de una forma personalizada que garantizará unos resultados superiores y duraderos.

Sobre Clinic Bascoy:

Clinic Bascoy aúna los tratamientos en belleza y medicina estética no invasiva con la tecnología más avanzada con el objetivo de mejorar el aspecto físico de sus pacientes sin necesidad de pasar por el quirófano, siendo así una alternativa más asequible, segura y con resultados inmediatos.

Más de 10 años de experiencia tanto en medicina general como en medicina estética integral avalan el saber hacer del equipo que lidera el Dr. Luciano Bascoy, profesional con una reputación excelente a nivel mundial y experto en medicina estética y tratamientos láser.

A su vez, todo su personal altamente cualificado, pertenece a la Sociedad Española de Medicina Estética y la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética

La metodología de trabajo de Clinic Bascoy se basa en evaluar las necesidades de cada paciente analizando y estudiando personalmente cada caso para recomendar los tratamientos terapéuticos, médicos o de cosmética ginecológica más adecuados.

Datos de contacto

Clinic Bascoy – Carrer d’Horaci 9, 08022, Barcelona

Número de teléfono: 699 574 611

www.clinicbascoy.com

FB: @ClinicBascoy

IG: @clinicbascoy

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.