Los hoteles españoles protegerán las tarjetas de sus clientes gracias al servicio PROXY-PCI de PaynoPain

Con este nuevo servicio de PROXY-PCI, PaynoPain simplifica al máximo el cumplimiento de la normativa PCI DSS a los hoteles, facilitándoles un sistema de protección para las tarjetas bancarias de sus clientes que no requiere ningún tipo de integración Cumplir con la normativa de seguridad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) puede ser un verdadero desafío para un hotel. Esta exigente normativa es la que se asegura de que los datos de pago de los clientes estén protegidos y es de cumplimiento obligatorio cuando se manejan datos sensibles como los de las tarjetas de débito y crédito. Y es para simplificar este cumplimiento que PaynoPain, empresa fintech especializada en pagos online, ha lanzado una nueva tecnología que además permite evitar el fraude.

La pasarela de pago de PaynoPain es un servicio ya conocido y utilizado por diversos motores de reservas o PMS (software para la gestión integral de un hotel) que cumple con la normativa PCI y permite a estos sistemas de gestión y, en consecuencia, a los hoteles que los utilizan, cumplir también con la normativa de manera sencilla y rápida.

Cumplir la PCI automáticamente y sin integración

Con este nuevo servicio de PROXY-PCI, PaynoPain simplifica al máximo el cumplimiento de la normativa PCI al ofrecer a los hoteles un sistema de protección para las tarjetas bancarias que no requiere ningún tipo de integración, con el importante ahorro de costes que esto supone. De esta manera, incluso los hoteles que dispongan de distintos sistemas de gestión, cualquier Channel Manager o cualquier PMS, podrán cumplir con la normativa sin llevar a cabo ninguna gestión para ello y así proteger los datos de pago de sus clientes de posibles intentos de fraude.

Así pues, este nuevo método de pago online reduce drásticamente el riesgo de fraude al mismo tiempo que mejora la productividad del hotel, gracias a que permite eliminar todo contacto del personal del establecimiento con los datos de pago y también todo el proceso de cobro manual a través del datáfono.

Proteger un hotel contra el fraude y aumentar las ventas

Pero esta protección no afecta solo a los clientes, pues la propia empresa también se beneficia gracias al sistema de tokenización de las tarjetas, el cual facilita verificar datos de seguridad previamente a la ejecución de la reserva, como que no haya sido robada o que tenga saldo suficiente. Además, gracias al token (clave de seguridad que identifica cada tarjeta) que proporciona este sistema es posible cobrar al huésped las reservas o los no shows automáticamente.

Con la creación de esta tecnología, PaynoPain busca llegar a ser el mayor proveedor de servicios de tokenización para los motores de reserva, Channel Manager y PMS de España. Pero es que además Paynopain ofrece a los hoteles distintos métodos de pago como los pagos con las tarjetas virtuales de Booking o Expedia mediante su propio sistema, eliminando así la redundancia que suponen para las empresas hoteleras los datáfonos.