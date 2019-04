Industria y administración sanitaria apuestan por un modelo colaborativo para mejorar en eficacia y calidad

La V edición del Congreso Nacional de Relaciones Institucionales del sector Salud reunió a mas de 150 profesionales de la administración sanitaria, gestores, profesionales sanitarios e industria farmacéutica para debatir y reflexionar en torno a la flexibilidad y el trabajo conjunto La V edición del Congreso Nacional de Relaciones Institucionales del sector Salud (CNRI), que reunió a más de 150 personalidades de la administración sanitaria, profesionales de la industria farmacéutica y productos sanitarios, tuvo lugar en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, concluyó destacando la necesidad de medir los resultados en salud, el cambio de paradigma que reconozca la innovación sanitaria como una inversión y la necesidad de flexibilidad y trabajo conjunto por parte de los profesionales del sector ante la incertidumbre política del país y el constante cambio de interlocutores.



En torno a estos temas debatieron durante el acto de inauguración Bárbara Fernández Álvarez Robles, gerente de Hospitales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad, Carmen Martínez de Pancorbo, gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y Teresa Millán y Marta Moreno, del Comité Organizador. Todas insistieron en una gestión basada en la medición de resultados en salud y el valor del medicamento.



La V edición del CNRI contó con una conferencia inaugural que ofreció una visión de “Las realidades de nuestra Sanidad” de la mano de Julio Sánchez Fierro, ex Ministro de Sanidad y Consumo, quién incidió sobre la necesidad de abordar cuanto antes el modelo de financiación de la sanidad, ya que en su opinión “sin el es muy difícil poder consolidar nuestro sistema, y fortalecer el papel de los pacientes de manera que se pueda hablar de una sanidad participativa”.



Visión del SNS desde un enfoque mixto ante el nuevo periodo legislativo

José Ramón Luis Yagüe, director de Relaciones Institucionales de Farmaindustria, José Manuel Martínez Sesmero, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Santiago Cervera, ex Consejero de Salud de Navarra y Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, han ayudado a analizar y reflexionar sobre las tendencias y realidades en torno del SNS ante la incertidumbre que generan las próximas elecciones.



En ese sentido, José Ramón Luis Yagüe expuso que el lema del congreso respondia perfectamente a la nueva realidad del sector, en su opinión se necesita de trabajo conjunto, sumar esfuerzos y dirigirse en la misma dirección. "Estamos obligados a medir el resultado en términos de salud para podernos comparar y poder mejorar tanto en términos de eficiencia como en términos de calidad” concluyó.

En el programa del encuentro se incluyó una conferencia magistral sobre la efectividad en la negociación a cargo de Juan Carlos Cubeiro, experto en liderazgo y negociación, quien ofreció herramientas para “poder hablar del talento y su significado al día de hoy, elegir conjuntamente las metas, manejar la información, gestionar emociones y practicar las virtudes de la acción, ya que cómo Responsables de Relaciones Institucionales tienen que trabajar conjuntamente para construir un mejor sector”.



Nuevas estrategias de diálogo frente a la mejora del SNS

De cara a una mejora del SNS a través de nuevas estrategias de diálogo, Dionisio López, del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) planteó la necesidad de hacer un trabajo en equipo de forma sistemática y científica, buscando que las relaciones institucionales sean realmente “entre instituciones” conformando grupos de trabajo para el mejor desarrollo de la salud de los pacientes.



En la misma línea Antoni Gilabert del Consorci de Salud y Social de Cataluña (CSC), expuso que “es necesario cambiar la relación profesional de cliente-proveedor a una relación de modelo colaborativo entre la industria farmacéutica y la administración sanitaria”.



Hacia una gestión basada en resultados

Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, comenzó la sesión metodológica del día explicando que los resultados en salud constituyen “los PROs (Patient Reported Outcomes) son uno de los grandes retos que tenemos actualmente en el mundo sanitario”. Junto a Alberto Pardo, sobre este tema y la medición de datos, Manuel Vilches, Director general de IDIS, Mario García Gil, Jefe Servicio de Farmacia H. de Fuenlabrada Madrid, Ana Herranz, Jefa Sección Servicio de Farmacia H. Gregorio Marañón Madrid, y Eric Grossat, Chief Growth Officer HOPES, moderados por Antonio Franco, CEO de Luzán5 Health Consulting, expusieron las necesidades y requerimientos en los procesos de implantación de plataformas de medición y análisis de datos para poder establecer una verdadera gestión basada en resultados.



En cuanto a los nuevos modelos de acceso a la innovación, planteados durante los diálogos entre agentes del ámbito sanitario y de la industria. Candela Calle, directora general del Instituto Catalán de Oncología, destacó que las instituciones deberían de velar por su incorporación, para ello insistió en la importancia de tener unos pilares de gobernanza sólidos, alinear a los profesionales, realizar y diseñar guías de práctica clínica que estén orientadas hacia los resultados.



En esa misma línea, José Marcilla, director general de Novartis Oncology España, recalcó que “la colaboración y cooperación son las claves para generar y promover acuerdos que apoyen la sostenibilidad y la innovación. Así como la importancia de la Co-creación para generar innovación sostenible”



Sobre inversión Vs Gasto, Antonio Alemany, director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de Madrid, puntualizó que en definitiva “cuando se habla de sanidad y hablamos del dinero público que se pone para el SNS, estamos hablando de inversión. Necesitamos conocer el retorno del dinero que se posiciona en el sistema, por lo tanto es fundamental tener resultados en salud, para saber que lo que invertimos tiene un resultado en salud de la población”.



Por su parte, Martín Sellés, presidente de Farmaindustria destacó que “los medicamentos innovadores constituyen uno de los mejores ejemplos de lo que hoy debe considerarse una inversión, ya que su uso adecuado genera importantes ahorros en el sistema sanitario en el corto, medio y largo plazo”.



Sobre el nuevo acceso a los productos sanitarios, Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad, expuso que “la innovación debe ser vista siempre como una inversión y no como una gasto. Si realmente somos capaces de llevar esto a buen término evidentemente será un beneficio no solamente para los pacientes si no para la economía del país”.



Respecto a este tema, Mari Luz López Carrasco, directora general de Abbott Vascular para España y Portugal opinó que “es necesario implantar sistemas de medición del valor de las tecnologías sanitarias en términos de eficiencia y de valor para los pacientes.” Continuó exponiendo que en su opinión, nos encontramos en un ciclo muy dinámico en la innovación a la tecnología sanitaria, considerando necesario trabajar en nuevos modelos de adquisición.



¿Qué ocurrirá tras el periodo electoral?

Ante el actual contexto político con el anuncio de unas elecciones generales, además de las autonómicas, los representantes de la industria hicieron patente la necesidad de la reflexión y el trabajo en conjunto por parte de las autoridades sanitarias y de las propias compañías farmacéuticas y sanitarias, que revierta en la calidad asistencial de los pacientes. Sobre este tema giró la mesa dedicada al ámbito de la política, en la que José Martínez Olmos, representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Elvira Velasco, representante del Partido Popular (PP) , Concepción Palencia, representante de Podemos-En Comú Podem-En Marea y Marta Marbán, representante de Ciudadanos ofrecieron sus respectivas opiniones.



Por su parte, José Martínez Olmos, expuso que “el futuro después de las elecciones hará posible con toda seguridad que el sistema avance hacia una mejor financiación y en criterios para incorporar innovación en beneficio de los pacientes”.



Por otro lado, Elvira Velasco aseveró que a la sanidad española “se le debe seguir mimando bajo criterios de equidad, cohesión y sostenibilidad, para ello es fundamental que abordemos la situación del pacto por la sanidad, no podemos continuar con un modelo sanitario devaluado”.



Desde Unidas Podemos, defendieron que “Nosotras apostamos por la defensa de una sanidad pública contra aquellas maniobras de privatización, queremos una sanidad que ponga en el centro al paciente y a las familias y que cuide a todos sus profesionales”.



Marta Marbán expuso que “Tenemos un gran SNS pero debemos reformular la atención primaria para hacerla más fuerte y consolidada, una atención de prevención de salud, que los hospitales sigan siendo nuestra referencia en nuestro sistema y que los profesionales estén totalmente participativos y de acuerdo en este proyecto”.



Coloquio sobre el SNS su diagnóstico y tratamiento

El último coloquio de la jornada referente al diagnóstico y tratamiento del SNS estuvo protagonizado por Boi Ruiz, ex consejero de Sanidad de Cataluña, Joaquín Estévez , presidente de SEDISA, Olga Delgado, jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Universitari Son Espaces, Guillem López Casanova, economista de la salud y Carlos Moreno, ex director general de Ordenación Profesional del MSSSI.



Durante esta última mesa los expertos intentaron analizar diversos tópicos de la sanidad con el fin de rectificarlos u ofrecer una explicación sólida, como por ejemplo la inequidad entre las diferentes comunidades autónomas. El ex consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz explicó que los participantes consideraron “oportuno que se empiece a debatir sobre estos y muchos otros tópicos de nuestro SNS, alguno de ellos muy arraigados pero que demuestran muy claramente no se han analizado en profundidad y que han generado opiniones a veces equívocas. Esperamos que el abrir el libro de los tópicos tenga recorrido a lo largo de la propia campaña electoral y de la gestión de los gobiernos y que seamos capaces de centrarnos no en tópicos, si no en los temas objetivos medibles y al alcance de todos”.