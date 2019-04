SoyData lanza Plan de Suscripción Global para hacer todos sus cursos online con un mes gratis Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 15:44 h (CET) Suscripción SoyData Premium. Cursos Big Data, Machine Learning y Data Science en una única plataforma online. El primer mes es gratis si se realiza la suscripción con Paypal. Con este plan de suscripción se accede a todos los cursos de la plataforma así como al soporte de los instructores. Una vez finalizado el período de prueba gratis la suscripción es 89€ al mes. Sin periodos de permanencia ni obligaciones por parte del usuario Actualmente, el mundo de la Ciencia de Datos no deja de crecer, y es uno de los más demandados y mejor pagados en el ámbito profesional. Por esa razón, ser data scientist o científico de datos se ve como la profesión del futuro.

SoyData es la primera plataforma online en español dedicada exclusivamente a datatech o tecnología de datos. Desde 2015 ofrece opciones de aprendizaje ágiles, prácticas y totalmente aplicadas para poder adquirir las habilidades necesarias en big data, machine learning y data science ¿Cómo lo hace? A través de una fórmula colaborativa online con una plataforma edtech que ya cuenta más de cinco mil usuarios procedentes de España y América Latina. Más de 30 instructores y 50 cursos permiten a los usuarios una amplitud de opciones e itinerarios para formarse totalmente al ritmo que ellos decidan.

En los últimos años, la demanda de perfiles bajo el epígrafe de data scientist, de especialista en machine learning o analista de datos han aumentado a tal ritmo que el gap o diferencia entre esta demanda y la disponibilidad real de profesionales formados es ahora todavía mayor: link.

Con la suscripción SoyData Premium, se accede a todos los cursos y másters de la plataforma online; de esta manera se pueden aprender todas las claves del Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial y Datatech en general, optimizando el perfil de los usuarios para el mercado laboral convirtiéndolos en verdaderos profesionales del sector.

Se ofrece un mes gratis como prueba y a partir de ahí una suscripción mensual que da acceso a todos los cursos de la plataforma, sin límites: link.

Entre los cursos que se ofrecen actualmente, se ofrece:

IoT (Internet of the Things)

Deep Learning con Keras Theano y Tensorflow

Reinforcement Learning

Machine Learning con Python

BI con PowerBI

Pentaho DI

Gestión de Proyectos (Project Management)

Metodologías Ágiles, SCRUM y JIRA

Hadoop con AWS

Cloud Computing

OpenStack

NoSQL con MongoDB

Spark

MySQL

Excel Avanzado

DAX

Python

Análisis de Datos con R

Docker

Google Cloud Platform

Tableau

Linux,

Angular, Node y Symfony

Carto, minería de datos, periodismo de datos y mucho más Cada curso cuenta con el soporte de expertos de la industria y al finalizar los mismos o bien los itinerarios que hay diseñados en la plataforma se puede obtener un certificado acreditativo.

Con esta oportunidad, SoyData pone una vez más la Ciencia de Datos al alcance de todos y se convierte en la última milla de la formación 'datatech'.

