Reina Isabel lanza "Área Máster", portal únicamente orientado a másteres Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 15:44 h (CET) La realización de un Máster formativo, especializado en cualquier área, supone un plus muy valorado, en la actualidad, para acceder a puestos de trabajo, o bien, para incrementar las oportunidades de crecimiento en los diferentes sectores laborales Consciente de ello, CFI Reina Isabel, equipo especializado en formación profesional en Granada; ha inaugurado, recientemente, un espacio exclusivamente dedicado a la formación superior especializada, impartida a través de sus másters; se trata del portal: ÁREA MÁSTER.

En Área Máster, cualquier persona interesada en adquirir unos conocimientos especializados, con el respaldo de una Titulación de Máster, puede beneficiarse de un aprendizaje impartido por profesionales con reconocida experiencia en los diferentes sectores profesionales. Para ello, CFI Reina Isabel pone a disposición de quienes deseen informarse sobre esta formación, una comisión de acceso a Área Máster, con el fin de ayudar a tomar la decisión más conveniente, valorando el perfil de cada solicitante, así como sus Currículums y la realización de una entrevista personalizada.

El asesoramiento y selección que desde Área Máster se lleva a cabo, permite formar grupos específicos de alumnos/as que pueden beneficiarse de unos conocimientos totalmente a la vanguardia de las necesidades reales que requiere el panorama de empleo actual.

Master Nutrición Deportiva

Entre los estudios que pueden cursarse en Área Máster de CFI Reina Isabel se encuentra el Master Nutrición Deportiva.

La nutrición aplicada al deporte es un área que cada vez más está adquiriendo mayor auge, no solo entre personas que realizan cualquier tipo de deporte, a nivel aficionado o profesional, sino también entre niños y niñas que deben llevar a cabo una correcta alimentación complementaria a la Educación Física, así como entre personas que acuden a especialistas en nutrición, o simplemente se inscriben en cualquier centro deportivo, y demandan un asesoramiento especializado para mejorar sus hábitos alimenticios en función de sus necesidades orgánicas y energéticas.

Desde el punto de vista científico y profesional, llevar a cabo una adecuada nutrición deportiva es un reto vinculado a la actividad física y el deporte, que ya no se puede desligar de este ámbito. Esta particularidad ha producido la necesidad de contar con profesionales que cuenten con la debida especialización, para poner en práctica tratamientos de intervención dirigidos a futuros perfiles profesionales del deporte y a personas que requieran disponer de una orientación habitual para aplicarla a su rutina diaria de alimentación, complementariamente a la actividad física que desempeñen.

La Titulación de Máster en Nutrición Deportiva de CFI Reina Isabel respalda un aprendizaje dirigido a trabajar, pues integra una formación teórico-práctica desde el primer día de clase.

De igual manera, los conocimientos que se pueden adquirir con esta formación perteneciente a Área Máster, están plasmados en un programa formativo atractivo, impartido por un profesorado de primer nivel. Esta es la razón por la que el alumnado de CFI Reina Isabel que curse el Máster en Nutrición Deportiva queda capacitado para realizar intervenciones nutricionales en personas que practican deporte, con el fin de mejorar su calidad de vida y/o su proyección profesional, bajo un punto de vista saludable.

Sobre CFI Reina Isabel

El Centro de Formación Internacional Reina Isabel nace bajo el compromiso de impartir Titulaciones Académicas que contemplen programas de estudios y contenidos orientados al mercado laboral.

Los años de experiencia docente han convertido a CFI Reina Isabel en referente formativo, a nivel internacional, gracias al diseño de sus acciones formativas profesionales y de máster, orientadas a titular a alumnos/as bajo un criterio competitivo y una capacitación adecuada a su desarrollo profesional, una vez finalicen sus estudios en el centro de formación.

La metodología de CFI Reina Isabel está caracterizada por ser activa, pues se apoya en un método de enseñanza distinguido por fomentar la participación y la práctica del alumnado. Este aprendizaje se realiza de manera integral, a través de una educación profesional y una educación personal, de manera conjunta; la combinación perfecta para ejercer una profesión dentro de las pautas demandadas a nivel laboral en las empresas de hoy en día.

La oportunidad de acceder a unos contenidos educativos actualizados en Área Máster garantiza el éxito profesional, tras la superación de los estudios cursados en el centro, con la ventaja adicional de poder perfeccionar un idioma, en el período de estudio de los Másteres, y dar salida laboral a perfiles perfectamente capacitados para desenvolverse el entorno de trabajo nacional e internacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ofertas, chollos y descuentos Los cupones son un clásico de las compras que el ecommerce bien ha sabido adaptar Las carteras son el mejor complemento de fiesta según carteras.info Cigna explica qué es y cómo prevenir el síndrome de la clase turista Worldline integra tecnología biométrica para aumentar la seguridad de la autenticación en la banca online Casaktua asume los gastos de notaría en la compraventa de 1.100 inmuebles