Gonzalo Noy debuta como emprendedor de éxito y prestigio internacional Comunicae

martes, 16 de abril de 2019, 15:32 h (CET) Gonzalo es un apasionado emprendedor y conferenciante español que con 25 años ya gestiona 4 empresas, ayuda a más de 50 emprendedores a empezar sus 'Startups' y realiza conferencias basadas en el poder, la pasión, la actitud, la importancia de la innovación, la ilusión y cómo estar abierto a aprender y reconvertirse en todo momento Gonzalo ha motivado a más de 8.000 directivos en sus más de 50 conferencias con tan sólo 25 años. El denominador común de todas las personas de éxito es la pasión, según el joven emprendedor. Asegura que la clave del éxito es la actitud y la pasión por lo que se hace. Los errores los ve como oportunidades, cuando las cosas le van mal es cuando tiene que sacar su 'mejor yo' y rema para conseguir los objetivos. "Los momentos difíciles y acciones 'desafortunadas' hay que verlas como oportunidades para aprender, pivotar y mejorar”, nos explica.

Sus charlas son un híbrido entre un monólogo del Club de la Comedia, una conferencia motivadora y una ponencia de una 'startup' donde siempre explica sus errores y claves de éxito para que los futuros emprendedores no caigan en los mismos errores.

Gonzalo es fundador de 4 empresas, Morris York , su marca de relojes y su primera empresa que fundó con tan solo 20 años, que ha revolucionado el sector de la relojería. Morris York, ha hecho realidad el verdadero significado de la buena calidad a buen precio. Cuenta con más de 150.000 clientes distribuidos en más de 104 países, avalando el 'value for money' en tan solo 3 años. En 2018 ha cerrado con una facturación de 4 millones de euros.

“La personas que ríen en el trabajo son entre un 65% y un 100% más productivas que las que no ríen”.

Simplemente trata de observar a la gente que le rodea y confirma que la mayoría de personas están desmotivadas, derrotadas, pesimistas, negativas, preocupadas, etc. La gente ha perdido la educación, los valores, la amabilidad, la felicidad. Así no se puede dar lo mejor de uno mismo. Además, esta forma de ir por la vida afecta a todo, en casa, en el trabajo, con los amigos, hijos…

https://www.youtube.com/watch?v=6jO2CSYUUl4&t=5s

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.