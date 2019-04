Apreciar la diversidad Todos somos diferentes, cada persona tiene unas cualidades, unas habilidades, un carácter y unos conocimienos diferentes y esto, enriquece al equipo César Piqueras

@cesarpiqueras

martes, 16 de abril de 2019, 17:56 h (CET) Si algo tiene el ser humano que nos hace maravillosos es que somos diferentes. Esta diversidad en los equipos, nos enriquece. En los equipos tenemos que apreciar la diversidad, sin embargo hay personas que temen la diversidad.



Hoy quiero recordaros, que todos somos diferentes, cada persona tiene unas cualidades, unas habilidades, un carácter y unos conocimienos diferentes y esto, enriquece al equipo. Imagina un equipo de 10 personas, con todos los integrantes iguales, sería muy aburrido y este equipo no conseguiría resultados ya que no hay diversidad en sus integrantes.

Tenemos que empezar a contemplar la diversidad dentro de nuestros equipos, tenemos que saber qué aporta cada persona que está en el equipo, en qué son especiales, cuáles son sus capacidades y talentos y qué dimensión ponen dentro del grupo. Hay que enriquecerse de los demás.



Recuerda la teoría de los 9 roles de Belbin, la cual dice que para que un equipo funcione hacen falta 9 tipos de energía. Todo tipo de personas hacen falta dentro de un equipo. Aprecia desde este instante, la diversidad del equipo.



Mi invitación de hoy, para que empieces a apreciar más la diversidad, es que mires a las personas, no tanto por lo que les falta, sino, por lo que ya tienen, por sus riquezas y talentos que ya tiene, por lo que son. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.