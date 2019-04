Diez consejos para una buena convivencia entre ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos

Más de 19 millones de españoles usan la bicicleta y más de la mitad lo hace a diario, según los últimos datos del Barómetro de la bicicleta en España de 2017. A ello hay que añadir la gran proliferación que está teniendo el uso de otros vehículos de movilidad personal como los patinetes eléctricos. Ante esta movilidad cambiante en las ciudades, ¿cómo se puede conseguir una buena convivencia entre ambos usuarios? Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, se ofrecen diez recomendaciones para que la movilidad en las ciudades se realice de forma segura y sin riesgos entre ambos usuarios.



Casi seis de cada diez españoles tienen una bicicleta para uso personal y la mitad la utiliza con alguna frecuencia. De hecho, más de 8,5 millones de españoles hacen uso de ella semanalmente (sin contar los que la utilizan sólo los fines de semana), según un reciente estudio realizado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP).



En lo que respecta al uso de los vehículos de movilidad personal, los últimos datos indican que actualmente circulan en el país más de 20.000 vehículos de este tipo, de los cuales, aproximadamente 5.000 se encuentran en Madrid, según la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP). Se prevé que su uso siga creciendo en los próximos años debido a su poca contaminación y facilidad de uso.



Hay que tener en cuenta que debido a los numerosos medios de transporte que están surgiendo, es importante seguir una serie de recomendaciones, especialmente en las ciudades, que es donde se concentra la mayor diversidad y uso de este tipo de vehículos.



Consejos para una buena convivencia en ciudades

1-Sin duda, lo más importante es respetar en todo momento a todos los usuarios y tener especial consideración con aquellos más vulnerables como son los peatones. Es esencial cumplir con las normas de circulación.



2-Llevar una velocidad reducida en los núcleos urbanos y disminuirla, si fuera preciso, cuando hay peatones o patinetes eléctricos cerca. Hay que tener en cuenta que los vehículos de movilidad personal pueden alcanzar una velocidad media de 25-30 km/h.



3-Tanto ciclistas como usuarios de patinetes eléctricos deben procurar circular por los carriles específicos habilitados para ello (carriles ciclistas o ciclovías). En ningún caso se debe circular por las aceras, ya que son espacios reservados para los peatones.



4-Hay que tener en cuenta los vehículos de movilidad personal pueden ver restringida su circulación en vías urbanas, dependiendo de la velocidad, masa, capacidad… Es la autoridad municipal la encargada de autorizar su circulación por determinadas vías.



5-Tanto ciclistas como usuarios de patinetes eléctricos deben llevar protecciones adecuadas. Se aconseja el uso de casco, rodilleras, coderas y guantes.



6-Se aconseja el uso de elementos reflectantes para una mayor visibilidad.



7-Se deben evitar adelantamientos bruscos u otras maniobras que puedan comprometer la seguridad, tanto por parte de ciclistas como de usuarios de patinetes eléctricos. Los adelantamientos se deben realizar a una velocidad moderada y con una distancia de seguridad lateral adecuada para que el usuario no se vea en riesgo.



8-Aumenta la precaución si la persona que utiliza el patinete eléctrico es un principiante, un niño o persona de avanzada edad.



9-Hay que tener en cuenta la agilidad de los patinetes eléctricos y lo rápido que pueden llegar a moverse. No pierdas de vista su ubicación y mira bien antes de realizar determinadas maniobras.



10-En ningún momento se les debe presionar para que vayan más rápido o se aparten, ya que se puede provocar que se caigan del patinete, especialmente si el usuario no es un habitual en su uso.



