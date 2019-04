Raimundo Sánchez enumera las ventajas de las macetas de barro Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 16:36 h (CET) Las macetas de barro son uno de los elementos más frecuentes en jardines, balcones, terrazas, e incluso, el interior de cualquier vivienda. La alfarería Raimundo Sánchez se decanta, además, por la maceta para Bonsáis más adecuada dependiendo de cada necesidad particular Raimundo Sánchez, empresa de artesanía de barro en Madrid experta en productos de alfarería, recomienda las macetas de barro capaces de adornar con sus flores y plantas balcones, terrazas y jardines. Macetas siempre de barro, al tratarse de un material muy poroso, gracias al cual las macetas de barro filtrarán agua constantemente. Así, se convertirán en la opción perfecta para que las flores y plantas logren crecer de la forma más adecuada.

Además, el barro protege mejor las raíces frente a las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, ante heladas y sol directo. En definitiva, las macetas fabricadas de barro protegen mucho más que las hechas de plástico, resultando requisito imprescindible que los tiestos no se encuentren pintados ni tampoco esmaltados para su correcta función.

Beneficios de las macetas de barro

Raimundo Sánchez también recomienda las macetas para Bonsái de barro para los amantes de este tipo de árboles. Las macetas fabricadas artesanalmente en la alfarería madrileña resultan ideales para que un árbol de estas características, el cuál se encuentra todavía en fase de crecimiento, se pueda desarrollar. Así, dejará a las raíces espacio suficiente para crecer. Además, brindará ayuda al árbol para que pueda recuperarse de las exigentes técnicas de modelado aplicadas como, por ejemplo, la poda de formación.

La alfarería Raimundo Sánchez reconece que elegir la maceta que mejor le pueda ir al Bonsái es complicado para no expertos en la materia. Por este motivo, recomiendan a sus clientes cada producto siempre de forma personalizada, para que así se decanten por la mejor opción según sus prioridades.

La salud del Bonsái es clave

Además, también hay que tener presente que la parte vital es la propia salud del árbol, y no tanto las propias cuestiones estéticas. Por ello, Raimundo Sánchez recomienda elegir una maceta suficientemente grande para que cualquier Bonsái viva sin problemas, antes que otra realmente bonita pero en la que el Bonsái tenga demasiadas probabilidades de perecer. Eligiendo una maceta del tamaño adecuado, de barro y con un diseño apropiado, cualquier cliente logrará satisfacer todas sus necesidades.

Además, resulta un regalo original y práctico para aquellos amantes de la jardinería que deseen disfrutar de esta recomendable afición. Raimundo Sánchez dispone de macetas de barro online en la tienda virtual de su página web. La opción perfecta para decorar la casa, el jardín o la terraza en un clic.

Sobre Raimundo Sanchez:

Raimundo Sánchez S.L, empresa familiar fundada hace casi 100 años, en el año 1926, hace de la innovación una rutina. Son referentes en cuánto calidad en la fabricación de barro para la hostelería, pero también para particulares. Partiendo de Valdetorres de Jarama (Madrid), y pasando por toda la Comunidad de Madrid, han llegado a convertirse en empresa puntera en el sector de la alfarería a nivel nacional.

