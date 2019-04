Giti Tire estrena webs para sus marcas Giti y GT Radial Comunicae

lunes, 15 de abril de 2019, 09:04 h (CET) El fabricante de neumáticos Giti Tire presenta sus nuevas páginas web con información y todas las características del amplio catálogo de neumáticos de sus dos marcas principales Giti y GT Radial Ambos portales, con un diseño llamativo y dinámico, están disponibles en hasta trece idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano, húngaro, austriaco, noruego, finlandés, polaco, checo, eslovaco y holandés. Próximamente se incorporaran más idiomas para cubrir todos los mercados.

Para facilitar la experiencia del usuario en ambas webs todos los neumáticos están clasificados por tipo de vehículo y por temporada: invierno, verano y “all seasons. En la web de GT Radial pueden encontrarse neumáticos para turismo, SUV, 4x4 y furgoneta, y en la Giti para turismo, SUV y camión. “Con estos nuevos portales más modernos e intuitivos queremos ofrecer un servicio más completo a nuestros clientes. Por ello, hemos querido mostrar todo nuestro catálogo de neumáticos correctamente clasificados para que el usuario pueda conocer las características de cada producto y elegir el más adecuado a su tipo de vehículo y a las condiciones principales de uso”, explica Daniel González Business Development Manager del grupo Giti Tire en España. Para facilitar la elección, la web de Giti cuenta con una práctica sección de búsqueda de neumáticos que permite al usuario a encontrar el neumático más adecuado en función de los filtros seleccionados.

En ambas webs el usuario podrá conocer el rendimiento, la tracción, la eficiencia, el nivel de ruido de cada producto, etc. Cada uno de los neumáticos expuestos va acompañado de todas las ventajas y propiedades en relación a su diseño y a los materiales empleados en su fabricación. Por último, la explicación de cada modelo de neumático incluye una tabla con las cifras de rendimiento en la que se muestra el tamaño, la capacidad de carga, la velocidad, la carga suplementaria y la etiqueta europea (tracción, eficiencia y ruido exterior).

En la web de la marca Giti existe un apartado de noticias donde el usuario puede mantenerse informado de las principales acciones de la compañía, ofertas y novedades sobre la marca en España. “Esperamos poder ofrecer nuevos contenidos de manera constante, por eso esperamos incorporar también a la web de GT Radial un apartado que muestre las principales noticias de la marca incluyendo los nuevos lanzamientos de neumáticos, promociones, así como nuestra participación en ferias”, añade Daniel González.

Aunque las dos webs tienen un formato similar para todos los países europeos, los contenidos no son exactamente los mismos en todos los idiomas, ya que están adaptados a los servicios que Giti Tire presta en cada país.

La web de GT Radial cuenta con un mapa de la situación de todos los puntos de venta en España y sus datos de contacto. GT Radial es distribuida en España y Portugal por Tiresur desde hace 25 años, excepto en Canarias donde su distribuidor es Neumáticos Atlántico. Estos acuerdos de distribución permiten que los neumáticos de GT Radial estén disponibles para talleres a través del canal tradicional, y para usuarios finales en la red Center´s Auto, que cuenta con talleres en la mayor parte de las provincias españolas (pertenece al Grupo AM-Tiresur) y en los talleres Atlántico Autocentros (del Neumáticos Atlántico) presentes en los mayores municipios de Canarias. Por su parte la marca Giti cuenta en la península con tres distribuidores: Lubrimed (Cataluña y Aragón), Recambios Frain (área cantábrica) y Neumastock (País vasco, centro y sur).

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

