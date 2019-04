VII Ciclomarcha por las Enfermedades Raras Metabólicas Comunicae

sábado, 13 de abril de 2019, 09:04 h (CET) ASFEMA celebra su séptima ciclomarcha a favor de las enfermedades raras metabólicas. El importe íntegro de la inscripción será destinada a la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades metabólicas y a sus familiares, y a la financiación de un banco de alimentos bajos en proteínas para unas 220 familias. Estos alimentos tienen un coste de un 400% más que su correspondiente habitual El próximo domingo 28 de abril de 2019 a las 10:00h hay cita con el MTB en El Tiemblo, Ávila. Asociación de Fenilcetonúricos y Otros Trastornos Metabólicos, ASFEMA, organiza por sexta vez consecutiva la Ciclomarcha MTB por las Enfermedades Raras Metabólicas. La inscripción será de 15 € y su importe íntegro será destinado a las actividades de ASFEMA, como son la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades metabólicas a través de talleres y asistencia psicológica a afectados y familiares, y la financiación de un banco de alimentos bajos en proteínas para unas 200 familias. Estos alimentos pueden llegar a costar de media un 400% más que sus correspondientes habituales.

La inscripción se realizará a través de la web de Asfema en la página del evento. El recorrido de la prueba, de unos 40 kilómetros, conduce por un precioso castañar, haciendo más apetecible la prueba. Este año habrá tres modalidades de participación: de dificultad baja 20Km, media 27Km y alta 37km. Se contará con la presencia de corredores famosos como Ángel Arroyo, Carlos Sastre, Pablo Lastras, Francisco Mancebo, David Navas y Diego Rubio.

Aparte de la prueba deportiva en torno al pabellón deportivo tendrán lugar actividades para el disfrute de familias enteras: animación para pequeños y adultos, monitores, y otras actividades y conciertos.

Características del evento

Una imagen vale más que mil palabras, solo hay que echar un vistazo a las fotos de la pasada edición para saber que se va a pasar un día estupendo colaborando con una buena causa.

El importe íntegro de los beneficios que se obtengan se destinará a las actividades estatuarias de ASFEMA en beneficio de los afectados por las enfermedades raras metabólicas.

La prueba tendrá un máximo de 500 corredores de todas la edades y la organización espera poder confirmar pronto la presencia de grandes personajes del mundo del ciclismo.

Todos los deportistas colaborarán con la causa de forma totalmente altruista y con la generosa aportación de algún regalo personal que se sorteará entre todos los ciclistas participantes al final de la ciclomarcha.

Para la seguridad y tranquilidad de todos los participantes, la prueba contará con atención médica por parte de Protección Civil y médico deportivo. Además, todos los corredores tendrán un seguro incluido en la cuota de inscripción.

Los corredores que participen en la carrera dispondrán de:

Avituallamiento líquido y sólido a mitad de recorrido

En la meta todos los corredores podrán disfrutar de unas ricas patatas machaconas recien hechas con sus torreznitos, estarán cocinadas por las manos expertas de la Asociación de amas de casa de El Tiemblo, a las que agradecen su colaboración de antemano. La logística de la prueba estará coordinada por Protección Civil de El Tiemblo y voluntarios de la organización de la ciclomarcha. También se contará con la asistencia médica del médico deportivo Ignacio Bretones.

Sorteos, Actividades y Regalos para los participantes

Si las bicis no son lo que más agrada no hay porque quedarse en casa. La organización quiere que se pase un día genial con la familia. En la zona de salida habrá actividades y juegos para los niños bajo la supervisión de monitores voluntarios, animación y alguna sorpresa más.

"Puesto que se trata de un evento benéfico cuyo impacto en la población beneficiada es muy grande, animamos a su amplia difusión."

