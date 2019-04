48 horas para un destino Al estilo de los populares libros Elige tu aventura de los 80 y 90 Eva Fraile Rodríguez

sábado, 13 de abril de 2019, 09:22 h (CET) Intento dilucidar en qué momento de mi pasado cometí el error que nos ha traído hasta aquí, maldiciendo sin contemplaciones todas mis decisiones pretéritas. Al fin y al cabo, una decisión ha sido la causante de todo esto. Eso es, decisiones.



Eso es lo que somos, el producto exacto de ellas. La respuesta a miles de preguntas que se nos han ido presentando a lo largo de nuestra vida. Nuestro viaje por este mundo se antoja tan frágil, que cualquier desvío o bifurcación concluirá, cada uno, en un final distinto. Un final que puede ser mejor o peor.







Konner es un soldado obligado a retirarse de sus funciones forzosamente, que intenta recomponer los restos de una vida deshecha y cargada de dolor y lamentos. Todo cambiará cuando se vea involucrado en un acto que no podrá dejar sin justicia.

Tras esto su vida dará un vuelco, poniendo en peligro los pocos resquicios de felicidad a los que todavía puede aferrarse; su hijo. El tiempo correrá en su contra, y todo aquello que juró proteger, dejará de ser importante. Un amigo del pasado de Konner será el encargado de ayudarlo en su misión más difícil. Con los recuerdos castigándolo sin cesar, deberá enfrentarse a su memoria para intentar descifrar cuál de todas sus decisiones fue la que ocasionó ese fatal desenlace.



La obra 48 horas para un destino habla de forma contundente acerca de las decisiones que tomamos. Esta reflexión se va a llevar a cabo a través de los pensamientos de un exmilitar retirado y divorciado que ha encontrado a su mujer muerta en el suelo. Él, antes de que el lector pueda reaccionar, se pega un tiro a bocajarro. Y entonces, comienza la novela, retrocediendo 48 horas en el tiempo, para descubrir exactamente por qué ha sucedido esto. Al estilo de los populares libros Elige tu aventura de los 80 y 90, pero predominando la historia argumental del escritor, 48 horas para un destino no solo nos cuenta qué ha ocurrido con este exmilitar, sino también, cómo podemos cambiar parte de la trama. Emi Negre se ha guardado una sorpresa para el final que hace partícipe de manera directa al lector en ella.

El autor Emi Negre nació en Argentina en 1987, y tres años después, llegó a España. El autor ha destacado que su padre, a quien dedica todas sus novelas y uno de los personajes de sus libros, ha sido el gran apoyo de su vida. Empezó a escribir desde muy pequeño, de manera que con solo 14 años ya tenía el borrador de la que sería su posterior ópera prima: Bullying. Secuelas del pasado.

48 horas para un destino es su segunda novela. Y próximamente publicará una tercera, premiada a Mejor Novela Negra, con el sello Suseya Ediciones.

«Me cuesta encontrar las palabras para hacer justicia a este libro.». Usuario de Amazon.

