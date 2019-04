VASS recibe la certificación "Qualified Partner-Packaged Solution" por parte de SAP Customer Experience Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 16:44 h (CET) "B2BC Business Start" es una solución ‘quick start’ basada en un preconfigurado que acelera la implantación de un e-commerce híbrido en SAP Commerce Cloud. Gracias a ‘B2BC Business Start’ cualquier compañía podrá disponer en muy pocas semanas de un e-commerce, que le permita ampliar tanto su presencia en el comercio electrónico como sus productos y servicios orientados al cliente digital La consultora especialista en soluciones digitales VASS ha obtenido la certificación ‘Qualified Partner-Packaged Solution’ SAP® Customer Experience para la implantación en España de su solución ‘B2BC Business Start’ y que ya está disponible en el Marketplace de Partners de SAP. Un quick start, basado en un preconfigurado sobre SAP Commerce Cloud, que facilita la creación en poco tiempo de e-commerce híbridos B2B y B2C (B2BC).

Este quick start se convierte en la primera solución cualificada para SAP Customer ExperienceC /4HANA en España y ofrece a cualquier compañía que tenga la necesidad de impulsar un modelo de comercio electrónico B2B y B2C la posibilidad de disponer de una implementación rápida en el software ‘SAP Commerce Cloud’, que unida a los servicios especializados de la consultora dirigida por Fco. Javier Latasa, dará respuesta a las necesidades de los clientes de manera ágil y eficaz.

‘B2BC Business Start’ une la experiencia de uso del cliente final con el ecosistema empresarial para ofrecer flexibilidad y agilidad en la gestión del e-commerce. Para ello, VASS utiliza su solución ‘B2BC Accelerator’, un core preconfigurado con el que se puede implementar un proyecto de e-commerce en menos de 16 semanas.

Con ‘B2BC Accelerator’ las compañías pueden gestionar las órdenes de compra, los contenidos de la web y el catálogo de productos a través de una plataforma flexible, extensible y optimizada para entornos móviles, un requisito hoy en día indispensable.

"En VASS sabemos que el tiempo es oro, por eso nos hemos apoyado en el software de SAP para minimizar los tiempos de desarrollo e implantación de un e-commerce que resuelva la necesidad creciente de las compañías de gestionar sus negocios B2B y B2C en una misma plataforma", explica Diego Martínez Pomares, senior manager de Innovación y Business Value de VASS. "Gracias a nuestro producto avalado por la cualificación obtenida por SAP estamos seguros de que podremos dar una respuesta aún más eficiente a las necesidades de nuestros clientes", añade.

"B2BC Business Start, de VASS, es la primera solución en España basada en SAP Customer Experience y con certificado de cualificación ‘SAP-qualified partner-packaged solution’, explica Lisa Seiffert, Partner Business Manager SAP Customer Experience for Southern Europe & Africa en SAP. 'Se trata de una solución completa que combina la innovación de nuestra solución de comercio omnicanal SAP Commerce Cloud con la experiencia de VASS en e-commerce, aportando a nuestros clientes preconfiguración, aceleradores, metodologías y servicios específicos para ayudar a obtener valor rápidamente, con el mínimo riesgo y resultados predecibles", indica.

Entre los beneficios de la solución ‘B2BC Business Start’ destaca el aumento de la rentabilidad de los e-commerce, la fidelización del cliente al tener un mayor conocimiento de sus operaciones, la reducción de hasta el 70% de los costes de procesamiento y la mejora de la satisfacción del cliente gracias a la reducción de hasta un 40% del tiempo utilizado para la compra.

"En los modelos B2B se deja de lado la experiencia de usuario para poner el foco en la rentabilidad. Sin embargo, esta experiencia es clave y una prioridad en la gestión de los modelos B2C. Por eso hemos ideado ‘B2BC Business Start’, una solución que no solo hace el proceso más eficaz, sino que añade funcionalidades orientadas a la mejora de la usabilidad y de la experiencia del consumidor final", detalla Martínez Pomares.

