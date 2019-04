Finanzarel se asocia con un banco alemán para potenciar su negocio de financiación de empresas Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 16:24 h (CET) Finanzarel, la "fintech" especializada en la financiación de empresas mediante el anticipo de facturas, el descuento de pagarés y soluciones de factoring y de confirming llega a un acuerdo con Varengold Bank para impulsar su negocio en España Barcelona (ES)/ Hamburgo (AL), 11 de abril de 2019. Finanzarel, la empresa líder en el mercado de financiación alternativa a través de plataformas, acaba de cerrar un acuerdo con el banco alemán Varengold Bank para impulsar su crecimiento en los próximos años, donde es previsible que el sector crezca a tasas superiores al 20%. España es uno de los mercados Europeos donde se espera un mayor crecimiento en los próximos años. En el citado acuerdo el banco alemán se compromete a fondear hasta 401 millones de Euros anuales a través de la plataforma Finanzarel. Esto permitirá financiar a cientos de PYMES en todo el territorio español, fomentando así su crecimiento y expansión.

Desde que empezó a operar en 2014, Finanzarel ha conseguido el hito histórico de proveer más de 80 millones de Euros de financiación a 1.200 empresas españolas financiando más de 9000 facturas, siendo la plataforma española que más volumen ha intermediado hasta la fecha. Finanzarel ofrece financiación a las empresas basándose en sus clientes y no en la situación financiera de las mismas lo que le permite financiar a empresas ahí donde la banca no llega.

Lukas Diehl, Vicepresidente Ejecutivo y responsable del área de Marketplace Banking en Varengold Bank AG valora muy positivamente el acuerdo alcanzado con Finanzarel: ‘’Es muy satisfactorio para nosotros ver como las plataformas como Finanzarel están resolviendo problemas que la financiación tradicional no ha podido resolver en el pasado, perjudicando gravemente a la economía. Llevamos 5 años cerrando acuerdos con compañías Fintech y estoy encantado de ver como este sector se va consolidando, cada vez más, como una nueva fuente de financiación. ‘’

Paulino de Evan, cofundador de Finanzarel ha comentado al respecto: ‘’El inversor institucional está siendo y será muy relevante en nuestro plan de crecimiento. El compromiso de un banco alemán como Varengold Bank supone un reconocimiento a nuestra capacidad para ofrecer financiación a pequeñas y medianas empresas de todo el país. Estamos muy contentos y esperamos contar con su apoyo a medida que vayamos lanzando nuevos productos. Además, esperamos ver más ejemplos como este en los próximos meses.’’

Sobre Finanzarel

Fundada en 2013 y con sede en Barcelona, Finanzarel es la primera plataforma española especializada en la financiación a empresas mediante el anticipo de facturas y contratos, el descuento de pagarés y la financiación a proveedores. Finanzarel apoya a las empresas que la banca no puede financiar mediante una solución personalizada basada en la calidad de sus clientes y no en su situación financiera. A través de Finanzarel las empresas pueden elegir entre obtener financiación u ofrecer financiación a sus proveedores mediante una solución única de confirming. Finanzarel forma parte de la Asociación Española del Crowdlending (ACLE). Sus fundadores son Paulino de Evan Cardona y Jorge Bustos Castellanos.

Para obtener más información se puede visitar: www.finanzarel.com.

Sobre Varengold Bank

Varengold Bank AG es un banco alemán fundado en 1995 con licencia bancaria plena desde 2013, con sede en Hamburgo y sucursales en Londres y Sofía. Su actividad principal consiste en la financiación a través de plataformas (marketplace banking) y la banca transaccional (banca comercial), para lo que se centra en llegar a acuerdos con “fintech” europeas especializadas en ofrecer financiación. Su oferta incluye productos de financiación, mercado de capitales, servicios bancarios y servicios de pagos internacionales. Los miembros de su Consejo de Administración son Dr Bernhard Fuhrmann y Frank Otten, que junto con un equipo de más de 70 personas trabajan para modernizar el sector financiero. Varengold Bank AG está registrado en la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) bajo licencia 109 520 y sus acciones (ISIN: DE0005479307) cotizan en el Open Market de la Bolsa de Frankfurt desde el año 2007.

Para más información puede visitar: www.varengold.de/en/home

Contacto

Media Relations Varengold Bank AG Simone Schuchert

ffs network GmbH

Frickestraße 57, 20251 Hamburg Teléfono: +49 160 6745548

Email: mediarelations@varengold.de

Media Relations Finanzarel, S.L. Gina Blanch

Av. Diagonal 535, 1st Floor 08029 Barcelona, Spain Teléfono: +34 93 176 35 12 Email: contacto@finanzarel.com

