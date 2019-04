Gran Via Business & Meeting Center apuesta por la evolución gracias a las nuevas tecnologías Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 15:48 h (CET) A lo largo de los últimos años, los workspaces han ido evolucionado y experimentado una serie de cambios que han supuesto un giro de tuerca a los modelos iniciales. El factor principal que ha hecho posible estos cambios ha sido la evolución de la propia tecnología presente en los espacios, permitiendo unos nuevos hábitos de trabajo, con mayor flexibilidad y espacio para desarrollar las labores De esta manera, profesionales independientes y empresas se pueden encontrar en un mismo contexto gracias a los servicios compartidos a través de redes WiFi, salas de conferencias o eventos y otros espacios, facilitando su contacto desde diferentes puntos del mundo. A partir de aquí, se han abierto las puertas a la creación de un networking global que facilite el desarrollo de los usuarios de estos espacios de trabajo.

“A través de nuestra experiencia podemos ver cómo el sector se dirige a una colaboración entre profesionales favorecida por un entorno digital”, argumenta Susana de la Rubia, Center Manager de Gran Via Business & Meeting Center de Barcelona, al hacer referencia a la importancia de que un workspace disponga de todas las comodidades tecnológicas para poder favorecer el crecimiento de sus clientes.

La flexibilidad es uno de los principales aspectos beneficiados por las nuevas tecnologías, ya que los entornos digitales disponen de facilidad de acceso remoto y hacen posible poder conectarse desde cualquier punto de las instalaciones al equipo de la empresa. En consecuencia, la variedad de espacios de un centro de negocios no supone un inconveniente en caso de querer desplazarse por cualquiera de sus zonas: “Mucha gente sube a la luminosa terraza que tenemos en la azotea a llamar o contestar algún correo sin perder ninguna conexión”, explica la Center Manager.

Para poder ofrecer este tipo de servicios, es necesario contar con una gran potencia de conexión a la banda ancha ya que, como en el caso de Gran Via BC, son la gran mayoría de los usuarios del centro los que requieren un acceso estable y seguro a servidores propios o externos, sobretodo en aquellos casos de filiales de empresas multinacionales. En el caso de este workspace, el servicio dispone de 500MB simétricos a través de wifi para todo el edificio además de disponer adicionalmente de redes específicas para las salas y los espacios de formación.

“Somos conscientes del valor de un acceso a la red estrictamente privado y con una seguridad de datos de nivel profesional”, añade De la Rubia sobre la garantía de estabilidad de la red ofrecida por el centro en todas sus plantas.

La disponibilidad de los últimos modelos de pantallas y proyectores también son un pilar de la apuesta de la administración del centro por dar a la tecnología la importancia que merece. Las facilidades de conexión a estos dispositivos permiten a los clientes del centro traer su propio portátil o dispositivo y tomar el control de la pantalla. Así se facilita su trabajo y es más rápido para quienes viajan, al no tener que preocuparse por la compatibilidad o el software faltante.

Otro detalle de la adaptación de los workspaces a la tecnología es la tendencia a incorporar Phone Booths en los espacios. Un business center como Gran Via BC dispone de varios de estos espacios en los que sus usuarios disponen de elementos tecnológicos como iluminación ambiental, ventanas virtuales, música y estaciones de carga para dispositivos. “Este tipo de añadidos ayudan a que los espacios se asemejen más a estar en casa en vez de en una oficina”, puntualiza la Center Manager.

