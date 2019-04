Cómo matricular un coche extranjero en España, Según Transferencias Imposibles Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 15:32 h (CET) Comprar un coche de importación puede ser una opción interesante y seduce a muchos consumidores y usuarios. El problema viene cuando hay que matricularlo para circular en nuestro país, según Transferencias imposibles, empresa líder del sector, que desvela los entresijos de este trámite Los ciudadanos escuchan a menudo lo baratos que pueden salir algunos coches en el extranjero. Países como Alemania tienen coches fabricados allí a un precio muy inferior al que costaría si se compraran aquí. Muchos otros ciudadanos, llegan a España a vivir desde otro país y quieren seguir conduciendo su coche. Ante ambas situaciones surge un común interrogante: ¿Hay que cambiar la matrícula? La respuesta es afirmativa: siempre hay que cambiar la matríla, tal y como recoge el reglamento de circulación.

Transferencias Imposibles, líderes del sector, destacan la gran cantidad de búsquedas en Internet: matricular coche extranjero y ante esta necesidad enumeran los pasos principales de la matriculación de un coche extranjero en España:

Pasar la ITV

Primeramente, hay que acercarse a la ITV para que comprueben que todo está en orden. Si se trata de un vehículo europeo, normalmente todo irá bien, ya que la normativa es prácticamente la misma.

La cosa cambia si se trata de un coche inglés, por ejemplo, al que se tendrá que cambiar el volante de lado. O si es norteamericano, en cuyo caso seguramente se tenga que cambiar las luces. Cualquier ajuste se indicará para que se hagan los cambios que sean necesarios, y una vez que todo esté en condiciones, hay que pasar la inspección técnica.

Documentación

Este es el paso más complejo y engorroso de todos, según Transferencias Imposibles, porque el proceso puede ser muy largo. El propietario necesita reunir mucha documentación y hacer papeleo solicitando permisos y justificantes de pago. También debe tenerse la documentación original e incluso una traducción de la factura.

"Lo recomendable para no tener que marearte es contactar con una gestoria para matricular coche extranjero, que se encargue de hacer las gestiones por ti y ahorrar tiempo y viajes de una ventanilla a otra" señalan desde Transferencias Imposibles.

Pago de impuestos

Al matricular en España el coche, se tiene que pagar los impuestos correspondientes para realizar la operación. El principal es el de matriculación, aunque también hay otros como el IVA si se trata de un coche nuevo, el de transmisiones si es de segunda mano o de aduanas cuando el coche proceda de un país fuera de la UE.

Tras estos trámites y pareciendo haberse llegado al final del proceso, todavía falta registrar el coche en el ayuntamiento donde viva el propietario y pagar el impuesto de matriculación. Sí, son muchos pagos, así que antes de plantearse comprar el coche hay que hacer cuentas y ver si realmente interesa comprar fuera y matricular un coche extranjero en España. Lo mejor es asesorarse bien para poder tomar una decisión acertada.

No hay que olvidar las placas

Evidentemente, si se matricula el coche, harán falta unas placas nuevas con el número que se haya asignado. Dependiendo de los materiales en los que se elija, el precio será mayor o menor, aunque es importante que asegurarse de que están homologadas, porque algunas veces las que son muy baratas no lo están.

¿Qué tipo de placa es mejor? Últimamente se están imponiendo las placas de PVC, que soportan muy bien la exposición al sol, son impermeables y resistentes a los golpes. De hecho, están sustituyendo a las placas metálicas en casi todos los modelos nuevos.

¿Se necesita ayuda para matricular un coche extranjero?

Si se decide comprar un coche extranjero y no quiere darle muchas vueltas al cambio de matrícula, deje que se encargue de ello un experto. En Transferenciasimposibles.com se dedican a gestionar todo tipo de problemas relacionados con vehículos, lo que incluye por supuesto la matriculación de coches extranjeros para que puedan circular por España como si se hubieran vendido aquí.

"Puedes echar un vistazo a casos de éxito relacionados con la tramitación de vehículos, o consultar los pasos que debes dar para subir a bordo de tu coche y disfrutarlo dónde y cómo quieras", concluye Transferencias Imposibles.

