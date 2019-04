El hormigón pulido, la nueva tendencia en pavimentos, según Becosan Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 13:56 h (CET) Las ventajas del pavimento de hormigón pulido se extiende más allá de las fábricas y naves industriales. Ya ha llegado a las casas y oficinas El suelo de hormigon pulido se está volviendo de moda, y ya no es solo por un precio mucho menor a otras posibilidades de pavimentos. Es que a día de hoy, la tecnología en hormigon pulido permite llevar a cabo multitud de variantes, ya sean en pavimentos de exteriores como interiores.

Tradicionalmente, este tipo de pisos de hormigon pulido se ha venido colocando en grandes fábricas o naves industriales por su gran resistencia. Es a día de hoy donde, edificios y casas de diseño están incorporandolos a sus proyectos.

Las nuevas tendencias en construcciones incorporan el suelo de hormigon pulido como signo de modernidad y personalidad. Solo hay que echar un vistazo a las búsquedas en Pinterest, donde las búsquedas “suelo de hormigón” han subido un 181% informa dicha red social.

Resistencia, durabilidad y nulo mantenimiento. Con estas 3 características, se entiende esta nueva tendencia que abarca ya mucho más que a las naves industriales. Ahora presentes también en las modernas oficinas y casas.

Además, el precio del hormigon pulido posiciona a esta opción como una alumna aventajada. Son muchas las empresas que ofrecen este servicio y los precios que manejan varían según sus acabados y materías primas. Pero lo que está claro, es que es una de las opciones más económicas del mercado y cuanto más metros cuadrados sean necesarios cubrir, más se notará la diferencia a pagar respecto a otras opciones de pavimentación. El precio se verá esquisito a los ojos del cliente. Toda una alegría.

El hormigón pulido instalado por Becosan, lleva un tratamiento impermeabilizante y un encerado que pueda mostrar brillo o bien venderse en mate, además de otas otras opciones. Es tan increible su fácil mantenimiento que para su limpieza solo bastará usar agua y jabón. Si bien Becosan normalmente realiza trabajos para grandes superficies, estos pueden estudiar y personalizar todo proyecto aunque no abarque esta característica.

