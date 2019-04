Schneider Electric presenta su solución de monitorización remota 24/7 para Data Centers

Schneider Electric ha presentado un Smart Micro Data Center equipado con SAI, PDUs inteligentes, monitorización ambiental y conexión al Service Bureau de la compañía a través de EcoStruxure Asset Advisor IT. Durante el evento, Schneider Electric ha impartido dos ponencias: en una, ha mostrado las claves para diseñar y gestionar el nuevo ecosistema de Data Centers, y en la otra se ha hablado sobre los perfiles C-Level y IT Managers como principales impulsores de la transformación digital en las compañías Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha estado presente en el Smart Energy Congress, dando a conocer de primera mano el funcionamiento y los beneficios de su solución de monitorización remota para infraestructura Data Center. Además, Schneider Electric ha impartido dos conferencias. La primera, titulada 'El nuevo ecosistema Datacenter – Claves de diseño y gestión”, a cargo de Ramón Rodríguez Salmerón, Datacenter Solution Architect de Schneider Electric; la segunda, a cargo de Noelia Monzó, Data Center Business Development Secure Power Division Iberia, titulada "C- Level y IT Managers: Los principales impulsores de la transformación digital en las compañías. ¿Edge Vs Cloud?'.

El Smart Energy Congress, un punto de encuentro único para consultoras de referencia, compañías energéticas, líderes de la industria tecnológica y responsables de grandes proyectos, se llevó a cabo el 3 y el 4 de abril en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. A lo largo de 2 días, se han podido identificar oportunidades, establecer relaciones y ver las últimas tendencias en Industria 4.0, Smart Cities, Smart Energy y Smart IT Infrastructure.

Durante la celebración del congreso, Schneider Electric ha presentado en su stand un Smart Micro Data Center formado por diferentes soluciones de la compañía, como el SmartBunker CX de 24U, una solución especialmente diseñada para entornos Edge de oficina, segura, pre-instalada y pre-ensamblada, que permite reducir la latencia y aumentar la capacidad de procesamiento.

El Smart Micro Data Center está equipado con un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), PDUs inteligentes, monitorización ambiental y conexión al servicio de monitorización remota de la compañía, el Service Bureau, a través de su servicio en la nube EcoStruxure Asset Advisor IT.

Durante el congreso, Schneider Electric ha enseñado las ventajas del Smart Micro Data Center, simulando alarmas y mostrando cómo se reciben en el Service Bureau -ubicado en la sede de la compañía en San Sebastián de los Reyes (Madrid)-, así como su tratamiento, su respuesta y la resolución de las incidencias en tiempo real. Además, se ha mostrado cómo la App EcoStruxure IT permite monitorizar todos los dispositivos a través del móvil y consultar los valores de operación y los registros de alarma, así como establecer un chat con los técnicos del Bureau para la resolución de las incidencias.

Servicios Digitales con EcoStruxure Asset Advisor IT

EcoStruxure Asset Advisor IT de Schneider Electric es un servicio de monitorización remota de alarmas con soporte 24/7, que ofrece movilidad, información de valor y monitorización. Permite acceder a los datos en tiempo real en cualquier momento, así como las recomendaciones de mejora del funcionamiento, informes mensuales, soporte remoto 24/7, trazabilidad y colaboración entre equipos.

Esta solución incrementa la productividad en un 33% y el uso de la infraestructura en un 30%, al mismo tiempo que reduce el consumo energético en un 25%, aumentando así la eficiencia. La solución de Schneider Electric también maximiza la disponibilidad mejorando un 50% la gestión del servicio, reduciendo un 30% las falsas alarmas y mejorando la resolución de incidencias en un 35%. Además, es un 60% más rápida de instalar y los primeros datos se reciben en 30 minutos a partir de su instalación.