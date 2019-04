La cadena de papelerías Folder desembarca en Salamanca Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 13:24 h (CET) La compañía, que será también punto de recogida de DHL, suma su cuarto establecimiento en Castilla y León La cadena de papelerías Folder desembarca mañana en Salamanca, con la apertura de un nuevo establecimiento. Concretamente, la nueva franquicia ocupará un local de 100 m2 en la calle María Auxiliadora, 10. Con esta inauguración, ya son cuatro los puntos de venta en la región.

La llegada a Salamanca supone el punto de partida de un plan de expansión por Castilla y León, donde la compañía pretende realizar nuevas aperturas a lo largo de este año, debido al gran potencial de crecimiento para su modelo de negocio que observa en esta comunidad, tanto en el mercado particular como en el dirigido a profesionales, pymes y grandes empresas.

Folder alcanza así los 146 establecimientos operativos, de los que 15 son propiedad de la compañía y los restantes franquiciados o multifranquiciados que cuentan con 2, 3 y hasta 9 tiendas. A nivel internacional, la compañía opera también en Guinea (con dos tiendas), Panamá y Rumanía, con dos tiendas. La compañía opera también en Cuba a través de un distribuidor local.

Folder es una empresa familiar que ha crecido en los últimos ocho años a una media del 10%, con una facturación en 2018 de 52 millones de euros y tiene una previsión de facturación para 2019 de 57 millones. La compañía opera con los 65 fabricantes más reconocidos a nivel internacional, teniendo la capacidad de distribuir 8.000 productos.

El objetivo de la cadena Folder para 2019 es alcanzar los 160 establecimientos en todo el país, y lograr una mayor penetración de mercado en todas aquellas regiones en las que la compañía aun identifica importantes posibilidades de desarrollo.

Será también punto de recogida y entrega de DHL

Este primer local de Folder en la capital salmantina será también Servicepoint (punto de conveniencia) de DHL, una de las marcas logísticas más reconocidas a nivel internacional. Este servicio que Folder ofrece, tanto a clientes particulares como empresas, permite utilizar la amplia variedad de productos Express de DHL de la forma más sencilla posible. Las tiendas Folder cuentan con servicio de embalaje y envíos a nivel nacional e internacional, con el nivel de urgencia que el cliente requiera: estándar, urgente o muy urgente. El paquete del cliente queda depositado en el punto de venta de la cadena de papelerías hasta que el personal de la compañía logística pasa a recogerlo.

Una oferta con más de 8.000 productos

Óscar Iglesias, director general, ha subrayado que “las inversiones realizadas recientemente en la mejora del sistema logístico de la compañía, han supuesto alcanzar un nivel superior de eficacia y rentabilidad. La automatización llevaba a cabo en sus instalaciones centrales han permitido reducir en un 20% los tiempos de entrega en todo el país, y doblar la rotación de nuestro inventario, lo cual le permite reducir los niveles de stock, con la consiguiente reducción de costes”.

Folder cuenta con un target principal que son sus más de 250.000 pymes clientes, si bien está fuertemente posicionada tanto en el mercado de la gran y pequeña empresa como en el sector del particular.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alquilar un coche con tu móvil Drivy ofrece garantías a ambas partes en lo referido al seguro con franquicia, cancelaciones o atención al cliente TRISON presenta el whitepaper ‘Innovation for Value’ en colaboración con Intel El hormigón pulido, la nueva tendencia en pavimentos, según Becosan Hemisferios, toma el control en el sector de atención de acoso de menores y de violencia tecnológica El Hotel Esquirol corrobora que el 30% de los usuarios reservan a principios de abril o en el último minuto