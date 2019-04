La demanda de servicios de medicina estética y facial se ha duplicado, según Clínica Rodríguez Recio Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 13:08 h (CET) Con la llegada del buen tiempo aumenta la afluencia de pacientes a las clínicas de medicina estética para sentirse mejor consigo mismos. Clínica Rodríguez Recio, empresa líder del sector, desvela las claves del aumento de la demanda de tratamientos de belleza y estética El sector de la medicina estética está de enhorabuena tras años de crecimiento continuo dada la gran demanda de intervenciones. Se ha extendido el uso de la medicina estética para la eliminación de las arrugas de expresión, el tratamiento de la flacidez de cuerpo, etc., que son sólo algunos de los servicios más solicitados en las clínicas de medicina estética a todo lo largo y ancho del país.

En cuanto a género, son las mujeres las que acuden antes a estos servicios, a los 28 años como media, y los hombres, entre los 38 y 40 años.

Uno de los factores de recurrencia a estos servicios estéticos, y que influyen claramente en su crecimiento, es el aumento en la esperanza de vida y el deseo de vivir una vida plena, a gusto con uno mismo, según apunta la Clínica Rodríguez Recio. Este auge también es debido a que muchas personas acuden para paliar los efectos estéticos de enfermedades graves como el cáncer.

Uno de los retos a los que se enfrenta la medicina estética es el tratamiento y la prevención del envejecimiento de la piel. Desde Medicina Estética Asturias recalcan que el verdadero reto de un profesional no es ofrecer al paciente el tratamiento que desea, sino la solución que verdaderamente satisfaga sus necesidades. Es importante recalcar que existe un intrusismo en este campo y que no cualquier profesional es capaz de aplicar determinadas técnicas, se debe tener una formación específica que asegure al paciente y se obtengan resultados plenamente satisfactorios.

Cada vez más hombres acuden a la medicina estética para eliminar grasas y sobrepeso. El siguiente tratamiento más demandado por los varones es la de la fotodepilación, tratamiento que se dispara en zonas costeras y en las estaciones de primavera y verano, los meses más calurosos y soleados del año. Técnicas como el peeling o la inyección de toxina botulínica son también muy comunes para otorgar luminosidad a la piel.

El precio varía también en función del tratamiento, pero, por lo general, una intervención o tratamiento sencillo puede estar al alcance de cualquier bolsillo debido a las facilidades de pago y a que se ha vuelto algo habitual que alguien se someta a una intervención de este tipo.

La Clínica Rodríguez Recio advierte también sobre los crecientes casos de packs de viajes médico-estéticos, alerta de sus peligros y, sobre todo, de sus futuras consecuencias. Muchos de estos países donde se ofrecen estos servicios cuentan con una legislación muy diferente a la de la Unión Europea y no ofrecen las máximas garantías al paciente. Muchas de las secuelas resultan del todo irreversibles.

Uno de los aumentos en tratamientos estéticos son los de rellenos con ácido hialurónico, que ha experimentado un crecimiento exponencial, así como el tratamiento de blefaroplastia y bichectomía, dos de las intervenciones que más se realizan.

España está en primera posición de Europa en cuanto a intervenciones de medicina y cirugía estética se refiere, una media de 400.000 intervenciones al año, que aumenta un 9% de media por temporada.

