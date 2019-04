Schneider Electric presenta soluciones digitales de colaboración y productividad para la industria Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 12:37 h (CET) La arquitectura y plataforma EcoStruxure de Schneider Electric ofrece una productividad sin precedentes con nuevas soluciones IIoT para fabricantes de maquinaria En línea con la temática de este de año de Hannover Messe, 'Industria Integrada - Inteligencia Industrial', Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, presenta nuevos productos, soluciones y servicios conectados digitalmente, que ayudan a los clientes a digitalizarse y a acelerar su transformación digital.

EcoStruxure, la plataforma IIoT (Internet Industrial de las Cosas) de Schneider Electric, cuenta con aplicaciones, servicios y productos conectados que ayudan a los responsables de las toma de decisiones y a los directivos a digitalizar sus operaciones de manera rápida, rentable y segura.

"Para maximizar el retorno en este contexto de rápida evolución, la industria necesita plataformas abiertas e innovadoras para compartir ideas, romper los silos y desbloquear el acceso a nuevos mercados. Por eso hemos lanzado Schneider Electric Exchange", asegura Peter Herweck, EVP, Schneider Electric Industry. "Para apoyar esta colaboración, estamos lanzando nuevos productos, muy relacionados con nuestra arquitectura y plataforma EcoStruxure, que ayudan a los responsables a digitalizar maquinarias y procesos, al mismo tiempo que impulsan la eficiencia y la resiliencia en un entorno cada vez más competitivo".

Schneider Electric Exchange, todos los beneficios de la colaboración en un entorno abierto

Schneider Electric Exchange es el primer ecosistema abierto multisectorial dedicado a resolver los retos de sostenibilidad y eficiencia. Schneider Electric Exchange ayuda a las empresas a llegar a una base de clientes más amplia en mercados difíciles de alcanzar, gracias a una amplia gama de recursos como apps, analíticas y data sets, para mejorar su oferta digital. Aprovecha las herramientas digitales, la experiencia y el conocimiento para escalar soluciones y acelerar los tiempos de comercialización, al mismo tiempo que permite la colaboración a través de una potente plataforma basada en la nube para compartir ideas y diseños, y para gestionar y completar proyectos de manera efectiva.

Para poner ejemplos concretos de colaboración en Schneider Electric Exchange, la consultora de gestión y servicios profesionales Accenture proporciona su capacidad a la hora de crear soluciones personalizadas y desarrollar modelos de negocios digitales, mientras que Claroty, especialista en seguridad para infraestructura de tecnología operacional, ofrece su experiencia en ciberseguridad industrial, para abordar los riesgos digitales que conlleva la integración de soluciones IIoT.

El núcleo de Schneider Electric Exchange es en todo caso EcoStruxure™, la arquitectura de sistemas abierta, interoperable y compatible con IoT y también un ecosistema de expertos. Aprovechando los avances en IoT, movilidad, sensores, nube, analíticas y ciberseguridad, EcoStruxure ofrece más valor en términos de seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad, lo que aporta innovación en todos los niveles. EcoStruxure está presente en casi 500.000 instalaciones, contando con el soporte de más de 20.000 desarrolladores, 650.000 proveedores de servicios y partners, 3.000 compañías eléctricas y conectando más de 2 millones de activos gestionados.

EcoStruxure proporciona una productividad sin precedentes con soluciones listas para IIoT para fabricantes de maquinaria

EcoStruxure for Machine Builders es una potente aplicación que ofrece analíticas y controles en tiempo real a los fabricantes de maquinaria, permitiéndoles obtener una mayor eficiencia operacional a lo largo del ciclo de vida de la máquina. Integrado perfectamente con EcoStruxure for Machine Builders, Schneider Electric presenta en Hannover Messe un nuevo controlador de motor, TeSys Island, y Modicon M262, un controlador programable digital, que proporcionan a los fabricantes de maquinaria la capacidad de integrar fácilmente el IIoT tanto en máquinas nuevas como en las ya existentes:

TeSys island es una nueva solución de gestión de carga conectada IoT totalmente digitalizada que ahorra tiempo de diseño, cableado y puesta en marcha, ya que se basa en dispositivos multifuncionales y avatares para aplicaciones industriales. Permite una integración de la máquina un 40% más rápida a través de la nube, utilizando estándares abiertos, y con ciberseguridad end-to-end.

Modicon M262 cuenta con conectividad directa en la nube y protocolos de comunicación encriptados, así como con hasta cinco redes Ethernet separadas, que permiten un mayor rendimiento del movimiento y de la lógica en aplicaciones de alta exigencia. Modicon M262 mejora un 30% el rendimiento de movimiento y proporciona una ejecución de CPU cuatro veces más rápida que la estándar del mercado.

Las nuevas soluciones de Schneider Electric presentadas en Hannover Messe 2019 se lanzarán en España a lo largo de este año y, podrán verse en exclusiva en el Innovation Summit de Barcelona. El evento reunirá durante dos días a más de 3.000 expertos y líderes del sector y responsable de Schneider Electric, para debatir cómo la convergencia de la automatización y la energía, el IoT y la Inteligencia Artificial están creando nuevas oportunidades para el sector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Alquilar un coche con tu móvil Drivy ofrece garantías a ambas partes en lo referido al seguro con franquicia, cancelaciones o atención al cliente TRISON presenta el whitepaper ‘Innovation for Value’ en colaboración con Intel El hormigón pulido, la nueva tendencia en pavimentos, según Becosan Hemisferios, toma el control en el sector de atención de acoso de menores y de violencia tecnológica El Hotel Esquirol corrobora que el 30% de los usuarios reservan a principios de abril o en el último minuto