Admirable virtud de la juventud

Infancia, juventud y vejez, tres etapa de la vida, todas son preciosas, idealmente lo mejor con sublime exactitud, de admirable virtud es la juventud, es la fase donde estamos con radiantes y abundantes energías, es el alba del desplazamiento para iniciar a hacer realidad con gran libertad lo que verdaderamente deseamos, muchos jóvenes derrochan exageradamente; lo adorado de su presente, durante el periodo de su verdor no aprovechan, ni valoran su propia presencia, se pierden en desbordante falsedad de su mágico coexistir.



Si en este curso extraordinario de la vida, no te impulsas a perseguir tus ideales lamentarás tu mañana de no haber aprovechado el ayer, la vivencia del joven es cautivadora y delicada, como es tan bella se consume como el perfume velozmente, como las flores que se marchitan durante el sol, si no sabes razonar en este lapso habrás vivido en el descuido quebrantable, lo mejor para disfrutar de la vida es hacer lo espléndido que nos dicta el corazón, son infinitas las formas maravillosas que tenemos para vivir con verdadera belleza.



Y que mejor hacerlo durante el tiempo que nuestro cuerpo está saludablemente bien, no permitamos confundirnos en los perversos vicios, lo único que atraen es diversos desprecios y eterna soledad, porque perdernos en la senda de la tristeza, si cuando nacemos nuestra beldad es absolutamente genuina…, De condición humilde y sincera, como delegado de la comunidad joven, insto a los políticos y empresarios de todo el planeta, que hoy nos apoyen e incondicionalmente, para el desarrollo de nuestro país.



Autoridades: urgimos ayuda de ustedes que por ahora están en el nivel y puesto que mañana algunos de nosotros estaremos al mando; políticos del mundo entero, me dirijo a ustedes con respeto, con inseparable honestidad, confíen en nosotros y apóyennos es deber y compromiso que deben cumplir, nosotros también somos capaces de hacer cambio de bien, deberían solicitarle opinión a la población joven, en muchos países no lo hacen, deciden por nosotros, esto es inexacto, ante la mirada de la juventud, en el Poder Legislativo, debe estar presente la opinión, del adulto, joven y también de las mujeres.



Sugerencia: aporten aumento económico para apoyo cultural, deporte, arte, etc. Es lo que necesita actualmente la juventud para el avance pleno de cualquier Patria, no permitan que personas con excelentes talentos se ahoguen en el mundo hosco pudiendo ayudarles, promoviendo constantemente lo que hoy necesitamos, educación excepcional en todos los niveles, generen empleos para todos ya que todos necesitamos educarnos de manera especial y a nuestro gusto, con el singular propósito de cooperar para el confort de los habitantes.