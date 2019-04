Imarenostrum: "Vuelve la burbuja inmobiliaria" Comunicae

viernes, 12 de abril de 2019, 09:05 h (CET) Hoy día, se habla cada vez más que se está implantando una nueva burbuja inmobiliaria. La continua subida de los precios en la vivienda implica que muchas personas se rindan en la búsqueda iniciada para encontrar una casa, para comprar o que directamente no se inicie esa búsqueda puesto que los precios no encajan con el presupuesto fijado con anterioridad Existen dos factores principales (superficie habitable y precio) que lideran las opciones que idealizan los buscadores, aunque se añaden también la situación puesto que las zonas influirán en la búsqueda. De momento, la financiación no es una de las situaciones que impidan ser propietarios como sucedió en la crisis pasada, pero sino se decide pronto la adquisición de una vivienda podría llegar a ser una de las principales objeciones para poder ser considerados propietarios.

Se ha de tener en cuenta, a la hora de adquirir una propiedad, que la mayor dificultad que se pueda encontrar en el camino es el precio fijado para la venta, seguido por el estado de las viviendas y su antigüedad, aunque desde aquí, con el equipo de profesionales de Imarenostrum se intentará que estas dificultades sean más asequibles y que los clientes se ajusten a la realidad del mercado renegociando la compra o la venta del inmueble hasta conseguir que ambas partes (demandante y oferente) lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambos.

Es una esperanza que los plazos para la adquisición o venta de inmuebles se este rebajando cada vez más, por lo que la dedicación del tiempo necesario para llevar a cabo la negociación se reduce para ambas partes. Para que esto se reduzca cada día más, el equipo de profesionales de Imarenostrum, estará a la entera disposición de todo el que necesite de esos servicios.

