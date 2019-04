Nace VinilosParedes.es, la revolución en el mundo de los vinilos decorativos premium

La alternativa perfecta a grandes superficies o marketplaces extranjeros gracias a su atención al cliente cercana y la personalización de vinilos Hablar de vinilos es sinónimo de decoración para muchos y para otros, música. Pero el uso de vinilos decorativos lleva años al alza como una gran tendencia de decoración. Parece mentira, pero colocar un vinilo con una frase o dibujo que inspira, los vinilos hacen sentir mejor ánimo y llevar el día mucho más alegre.

Y es que el alrededor influye muchísimo en el día a día. ¿Verdad que nadie quisiera tener una pared de color negro para su dormitorio? Con los vinilos decorativos pasa lo mismo, hay que sentirse identificado con él.

Se ha demostrado que el uso de vinilos decorativos mejora el estado de ánimo, aportan más energía y alegría. En eso han pensado muy bien en VinilosParedes.es, que ofrecen vinilos de lo más chulos y muy originales. Cuentan con una amplia experiencia en el sector de vinilos gracias a su integración con GA! Vinilos, lo que garantiza un servicio de calidad.

Una decoración de ensueño

Con estos vinilos, se puede llegar a conseguir una decoración de ensueño. Algunos de estos diseños también se pueden personalizar con nombres o textos que el cliente quiera gracias a sus opciones de personalización incluidos en la misma ficha de producto.

Y es que los vinilos decorativos personalizados, son cada vez más demandados, darle ese toque nuevo a las paredes con un vinilo casi hecho por uno mismo es perfecto para conseguir una decoración increíble.

Un vinilo de calidad premium para sorprender

Una de las grandes ventajas de este fabricante de vinilos decorativos es la de uso de material premium para la decoración de paredes. Esto es una gran ventaja para la decoración del hogar, ya que el vinilo resistirá para siempre hasta que se decida retirarlo. Se puede retirar el vinilo de la pared o cualquier otra superficie de manera muy fácil, además no quedarán residuos, con lo que la pared quedará a salvo de destrozos.

La sencillez de colocación de los vinilos decorativos de VinilosParedes.es es tal que lo puede hacer cualquiera. Dejando el miedo atrás se pueden hacer unas paredes soñadas con vinilos. Poder transformar la pared en solo unos minutos es posible era hasta hoy inimaginable. Además para facilitar aún más la colocación, VinilosParedes.es regala una espátula en todos los pedidos que hagan los clientes. Una decoración fácil, rápida y limpia.

Envíos en 24-72 horas gratis

Quizá esta sea la ventaja más revolucionaria del sector, ofrecer gastos de envío gratis en todos los pedidos sin mínimo de importe. Además, la entrega se realiza en menos de 72 horas gracias, en parte, a la fabricación nacional del producto. Gracias a esto, también se puede favorecer los negocios nacionales que pagan sus impuestos en España.

“Envíos gratuitos en 24-72 horas, fabricación nacional y un servicio excelente caracterizan a este fabricante de vinilos decorativos premium”

Una producción bajo pedido muy rápida

El catálogo que ofrecen desde VinilosParedes.es es mediano, pero todas las colecciones tienen un diseño espectacular. Garantía asegurada gracias a su fabricación propia y controles de calidad. Pero ¿Cómo hacen para tener un stock tan amplio de posibilidades y diseños? Buena pregunta, y es que disponen de 21 colores y diferentes tamaños en cientos de vinilos. La clave está en que la producción es bajo pedido, con lo que no necesitan tener un stock. Esto abarata costes de almacenaje y también garantiza que ningún vinilo salga defectuoso, ya que controlan todo el proceso de fabricación antes de enviarlo al cliente. De esta manera, no hay stock parado de productos, si no que cuando el cliente compra el vinilo, VinilosParedes.es, empieza a fabricarlos exclusivamente del color y medida que el cliente ha seleccionado. Pero ¿esto repercute en los tiempos de entrega? Para nada, todos los clientes reciben su vinilo en península en tan solo 24-72 horas desde la validación del pedido. Ellos mismos dicen que dan ese margen para asegurar la entrega, pero que la mayoría en 24 horas, el cliente lo tiene en su domicilio u oficina.

Vinilo con acabados mate

Todos los vinilos que fabrican en VinilosParedes.es se fabrican en mate porque están pensados para interior. Esto es así porque los vinilos con acabado en mate no reflejan tanto la luz y quedan mucho más elegantes en las paredes. Esto es un total acierto para cualquier rincón del hogar u oficina. Además este tipo de acabado es más fácil de mantener, ya que se ensucian mucho menos que los acabados brillantes.

Pilares esenciales

La confianza es un punto clave, para ello, disponen de un servicio de atención al cliente exquisito, de hecho, son majísimos. Esto va relacionado con lo anterior, tener un servicio de atención al cliente directamente en la fábrica garantiza una atención cercana para poder resolver dudas in situ del pedido u otra cuestión. Pagos 100% seguros mediante pasarela de pago Redsys, Paypal o transferencia bancaria, devoluciones fáciles y entregas muy rápidas, hacen posible un servicio excelente. Otro gran aspecto, son los vinilos con una calidad premium, que aseguran la satisfacción total del cliente. Pero un punto muy a tener en cuenta también, es la personalización gratuita de los vinilos, y es que se puede hacer un vinilo con la frase o el nombre que el cliente quiera al mismo precio. Con esto, se puede conseguir un vinilo único y exclusivo.

Acumula puntos e invita

La crème de la crème de VinilosParedes.es es la acumulación de puntos en cada pedido que se convierten en euros para poder comprar más vinilos. Como son tan fáciles de conseguir, con uno o dos pedidos, se pueden conseguir vinilos gratis gracias a la buena cantidad de puntos que dan. Pero eso no es todo, además de la acumulación de puntos por pedidos, también tienen un apartado cuando al registrarse de invitar a las amigas o amigos decoradores. Con esta acción, que está disponible a partir del segundo pedido, se puede conseguir 5€ por cada amigo que se invite hasta un máximo de amigos.

En VinilosParedes.es han revolucionado el sector que no para de crecer año tras año, con unas acciones que garantizan un servicio perfecto para renovar cualquier hogar como nunca antes.

Todos los decolovers están invitados a pasarse por la web de VinilosParedes.es