Revolución en publicidad con el video interactivo que permite incluso hacer compras

En marzo de 2019, la firma Vidoomy ha presentado su nuevo formato, el cual permite una total interactividad con los usuarios en la publicidad del video. Está teniendo mucho éxito, siendo utilizado por importantes marcas en diversos países, en casos como:

- Estrenos de películas, el cual permite interactuar viendo diversos trailers, comprando las entradas del cine, haciendo pre-reservas, accediendo a contenidos inéditos, interactuando con los personajes, etc.



- En lanzamiento de coches, permitiendo a los usuarios poder incluso reservar los coches para testearlos, viendo cómo quedarían con diversos colores, customizando sus accesorios, realizando comparativa de configuraciones, etc.



- En destinos de viajes, pudiendo elegir destinos paradisíacos, pudiendo ver en real time las inmediaciones de cada hotel, caminar por dentro de los mismos, e interactuando con los hoteles en real time, pudiéndose informar de todo así en tiempo real.



Marcos Cuesta, CEO de Vidoomy, ha revelado que una de las claves de crecimiento en 2019 ha sido la alianza con diversas empresas de data, gracias a las cuales pueden segmentar los usuarios en más de 200 segmentos muy concretos, tales como por ejemplo deportes preferidos, nivel adquisitivo, profesión, sexo, intereses musicales,etc.



Vidoomy ha presentado también en su producto una novedad importante: la fusión entre el producto, y la propia data que pueda tener el propio anunciante sobre sus usuarios, no siendo así por tanto necesario utilizar la data de los proveedores de Vidoomy, sino la que elija cada anunciante.