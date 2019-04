Llevar ropa deportiva es el nuevo lujo para los millennials según Adidas.camisetas.cc Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 17:36 h (CET) Los millennials han cambiado las reglas y ahora el lujo está más cerca de la calle que nunca. La ropa deportiva, es decir el estilo streetwear, ya no significa una falta de descuido en la apariencia sino que ya están a la altura de grandes casas de la moda En los últimos años, las sudaderas, las deportivas y toda la ropa deportiva en general ha ganado gran relevacia en la sociedad y en la industria de la moda. Las prendas deportivas ya se consideran parte del vestuario de diario y han logrado sustituir los tacones en las pasarelas al lado de las camisetas y sudaderas con logos. El streetwear surgió como parte del estilo de vida millennial fomentado también en las redes y celebridades.

Esta ropa deportiva que ha elevado su estatus a mucho más allá de un simple chándal, se caracteriza principalmente por llevar las principales marcas deportivas como son Adidas, Nike o Fila combinadas con elementos más formales o continuando con la estética streetwear de pies a cabeza. Adidas.camisetas.cc representa exactamente esta cultura en auge del streetwear, vendiendo camisetas de marca fácilmente combinables con la ropa de diario.

A los millennials les gusta la comodidad y simplicidad de una sudadera o de una camiseta de deporte con la exclusividad de una marca de por medio. Esta exclusividad está marcada por el logo, que ha resultado convertirse en un escaparate fácil para las marcas que solían apelar a grupos más reducidos y tribus urbanas. Estas marcas ahora han cobrado mucho más protagonismo y han convertido las camisetas retro de futbol de Adidas en la moda del momento.

La exclusividad en muchos casos ha llamado a colaboraciones exclusivas y limitadas tanto de influencers como de diseñadores de moda con diferentes marcas deportivas, aumentando así la atención de los jóvenes. Tanta ha sido su influencia en el último año, que marcas de lujo que en el pasado contenían unos valores más tradicionales como Balenciaga o Louis Vuitton, han puesto a la venta calzado deportivo y colecciones con una estética más streetwear.

Esta nueva moda ha hecho que la gente cada vez busque más prendas con inspiración deportiva y en especial las camisetas de Adidas California y suelen ir a tiendas vintage donde las suelen encontrarlas con más facilidad. Sin embargo, estas tiendas ahora se están aprovechando del auge de estas grandes marcas y las suelen encarecer para aumentar el deseo por ellas.

En definitiva, la ropa funcional y cómoda ha venido para quedarse.

