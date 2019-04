Alquiler de pulidoras de suelo en M. García Barroso Comunicae

jueves, 11 de abril de 2019, 15:31 h (CET) La empresa andaluza de alquiler de maquinaria, M. García Barroso, ya cuenta con la pulidora PG280 de Husqvarna en sus instalaciones M. García Barroso es una empresa especializada en alquiler de maquinaria, referente en su sector en Huelva y provincia. Con más de cinco décadas de experiencia, su historia se basa en un amplio conocimiento de las necesidades del cliente y la entrega por el servicio integral.

“Nuestro modelo de negocio nos permite atenderte en formato empresa y particular, en todas las gamas de productos”, explican desde M. García Barroso. Esto los ha dotado de la capacidad de abarcar ámbitos tan variados como la agricultura, la petroquímica o la industria Oil & Gas.

Así, disponen de un catálogo muy extenso que puede consultarse desde la página web de la empresa; un catálogo que no para de crecer gracias a un modelo de trabajo orientado al crecimiento y la mejora constante.

Alquiler de pulidoras de suelo: la PG280 de Husqvarna

La PG 280 es una máquina de preparación y acabado de suelos de Husqvarna. Se trata de un grupo de origen sueco, fundado en el año 1959. Con las máximas de la innovación y la pasión por el trabajo, proporciona a los profesionales de la construcción asistencia y servicio, a través de una amplia gama de máquinas y herramientas.

“En M. García Barroso nos gusta rodearnos de proveedores que combinen rendimiento, facilidad de uso y seguridad”. De esta forma, garantizan un trabajo completamente eficaz.

La PG 280 es una pulidora capaz de remover adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla de forma eficiente. Con una anchura de pulido de 280 mm, es adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento; facilitando una posición ergonómica de trabajo.

Se trata de una máquina ligera y compacta, fácil de transportar e instalar y con una cubierta autoajustable. Cuenta con la posibilidad de registrar las horas de funcionamiento y un sistema de aspiración de polvo, que le da un sello hermético para evitar la entrada de polvo en el entorno de trabajo.

En caso de estar interesado en recibir más información, M. García Barroso sugiere contactar a través del 959 229 112 (Huelva) o el 959 384 556 (Lepe).

